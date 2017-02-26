《自由廣場》新一波去威權運動

◎ 陳子瑜

在二二八事件七十週年前夕，文化部長鄭麗君宣布，將對中正紀念堂進行轉型正義第一步：將威權統治者意象鮮明的商品下架停售、停止發放涉及威權崇拜之文宣品及簡介、開閉館停止播放「蔣公紀念歌」等。

以空間政治學的角度而言，透過特定空間的形式建構，能夠成為一種承載特定訊息乃至意識形態的媒介，其中所蘊含的權力因素，更是近年來相關研究的重點所在。在台灣實踐轉型正義的過程中，中正紀念堂更是具體而微的象徵地點。舉凡自由廣場牌匾、郝龍斌由於政治因素，將其列為暫定古蹟、馬英九政府的無所作為，在在都是為了維護蔣介石的神聖性，以持續中國國民黨過去的統治正當性與正面意義。

這樣的造神行為，是對於以台灣人民為本位的台灣近代史之極大羞辱，抗暴被曲解為暴民、鼓勵告密被解讀成為了國家安全、屠殺主使者更是被美化成「上帝最堅定的信仰者」，撕裂台灣族群，讓整個世代記憶斷裂，莫此為甚。

綜觀國際前例，德國、西班牙及南非，都仍持續走在公布真相、追究責任與深刻反省的轉型正義的路上。台灣雖一度錯過歷史時刻，但努力仍有可為。中正紀念堂的去個人造神、回歸歷史與人權角度，無疑是十分正確的一步，值得肯定。（作者為高雄市民 ）

◎ 張博洋

二二八七十週年，府方民間共同推動新一波去威權運動，從全台親子共學團的二二八走讀活動、大學生對蔣介石銅像潑漆、南市政府拆除銅像、到文化部長宣布中正紀念堂將進行轉型，停止販售蔣介石紀念商品等。

但另一方面，「我是中壢人」粉絲專頁日前舉辦是否支持拆光蔣公銅像的直播投票，投票開始三小時後，反對票竟然破萬，支持票僅三千多票，令人擔憂台灣人民對於歷史、民主、人權的冷漠無知。

事實上，不論是銅像或是中正紀念堂，其實背後牽涉的都是把軍事占領說成光復，並要台灣人民感恩戴德的中華民國政權，七十年過去，二二八乃至後面的白色恐怖，每年都有受難者的故事撥雲見日，但卻遲遲不見加害者名單，甚至在國民黨二○○八年復辟時期大砍相關預算，真相都沒有就滿口和解共生，始作俑者一面掩蓋真相，一面傷口撒鹽談和解共生，豈不可笑？

在本土派全面執政後，筆者樂見去威權運動持續有所斬獲，但也要呼籲，轉型正義是一個翻轉體制並重建新價值的長遠工程，就連先行台灣數十年的德國，也未曾宣稱轉型正義已完成。

我們應繼續透過去除銅像、紀念堂，減少在人民心中的威權因子只是小小的一步，真相的開誠佈公，把加害者逐出公共領域，進一步檢討中華民國體制對台灣各族群、文化的壓迫，否定過去的不義，在轉型中迎來新的族群共和，走向一個新而美好的國家。

（作者為基進黨高雄黨部召集人、管線設計工程師）