《自由廣場》女模命案輸家：警察、媒體

◎ 江榮祥

檢方偵辦南港女模命案，先前認為直接涉案的程男，其女友兼被害人閨密梁女也涉嫌，一併聲押獲准。媒體報導案情繪聲繪影，輿論沸騰。待檢方查明程男供述與指證有瑕疵，當庭釋放梁女，復見報導警方推測程男胡扯係為卸責逃死云云。

按刑事訴訟法第一五四條楬櫫「無罪推定」原則及「證據裁判主義」，被告未經審判證明有罪確定前，推定無罪；犯罪事實應依證據予以認定，無證據即不得認定犯罪事實。同法第一六○條也明訂個人意見或推測之詞，原則上不得做為證據。而在刑案偵查程序終結前，尚有同法第二四五條「偵查不公開」原則之適用，檢察官應從嚴約束相關人員，勿公開揭露偵查中因執行職務知悉之事項。是以，檢警發布此類新聞資料，以及媒體報導犯罪新聞，皆應審慎從事，以免一再違反法律規定，並侵害個人隱私。

新聞報導，有事實足認具一定之公益性，而屬大眾所關切並具有新聞價值，非社會通念認為不能容忍者，參照大法官釋字第六八九號解釋意旨，固受憲法第十一條新聞自由之保障。然而媒體竟完整揭露梁女姓名、年齡、學籍、私生活、社群網站貼文、上傳相片及其他足以識別其身分之資訊，並聲稱報導內容來自警方所透露或臆測，在在於法不合，令人深感遺憾。

建請司改國是會議在「偵查不公開、媒體影響審判與隱私保護」議題上，儘速研求合憲、合理及有效的修法方向，以導正目前相關人員不當公開揭露案情、媒體毫無節制報導或輿論公審的亂象。

（作者為執業律師、民間司法改革基金會執行委員）