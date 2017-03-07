自由談》世新大學要和國民黨一起陪葬？

台灣多所大學的「中生承諾書」事件，充分顯示中共政權利用「金錢攻勢」對台灣各領域侵蝕的嚴重性。

中國觀光客來台忽熱忽冷的操縱，台灣人民已經領教它的厲害了！熱的時候，可以讓台灣最爛的遊覽車，再加一個具有高危險性的司機到處趴趴走，以應付需求！冷的時候，需求少掉一半，結果是爛的車子留下來用，因為成本低，就這樣劣幣驅逐良幣，隨便一個小車禍，卻造成車毀人亡的大慘劇。蝶戀花車體支解，一日遊旅客卅三死的例子，還不夠慘嗎？

回到「中生承諾書」，那些同樣是想賺錢的大學，卻因為「拿人手短」，而做起出賣講學自由的勾當。

依照老共設計台灣的慣性手段，哪一天他們又有什麼不爽，停止對台灣的「學生輸出」，斬斷對「那些大學」的金援，難道「那些大學」的校長、教授們，也會因此比照「那些遊覽車公司」的老闆、司機們，出來抗議政府上街遊行？

中共對台灣不敢動武，他們只能使用各種奸計破壞台灣內部的正常運作，台灣的教育環境當然是他們的重要目標之一。

三月三日，中共國台辦發言人馬曉光說，學生赴台就讀「理應有一個良好的學習環境」。這就是中共利用中生政治介入台灣大學講學內容的證據。馬曉光甚至大叫這是「政治炒作，橫加干涉，只會傷害兩岸教育交流」。

中共的文化太淺薄，只有六十八年，我們只看得到他們惡人惡行對付異己，再來就是說謊喊冤欺騙世人。

緊接著三月六日，世新大學學生會長陳文越，在接受國民黨副主席連線時所發表的聲明，幾乎是跟著中共國台辦在走，強調「中生承諾書」事件是「政治黑手的惡意操作」。這就是我們極度擔心的現象已漸漸浮現，國台辦、國民黨、世新大學學生會，已經一條龍地口徑一致！台灣高等教育環境也將逐步受到中共的金錢箝制！

世新大學有非常穩定的講學自由、校園中立傳統，此事件之所以發生，只能說是中共謀我日亟、校內相關主管昏庸附共所致，若主事者和政府深切檢討、防範處置，現在仍為時不晚！（鄧蔚偉）