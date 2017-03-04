自由談》台灣和魔鬼做了交易

中國市場是一塊大餅，甜度很高，吃多了血糖值必然飆高，再不節制就成了糖尿病患者。最可怕的，吃了太多中國甜頭，胰島素也掌握在中國手中。換言之，它一方面施放慢性毒藥，等到對方上癮了，解藥也是它的獨家秘方，不向它哀求，一旦引發併發症，不是中風，就是截肢、眼盲，下場十分悽慘。

近二、三十年，台灣吃了太多中國甜食，完全失去戒心與節制，幾乎已是糖尿病上身的病人。過去，發病的只是產業界，它們受到中國工資、土地便宜，與政策優惠等甜頭誘惑，大量將工廠遷出台灣，赴中投資設廠，導致台灣的四成出口市場、近六成外銷訂單生產地在中國，血糖值早已飆破正常人的好幾倍，已是高危險群。

嚴重的是，中國並非台灣正常的貿易夥伴，而是覬覦台灣全部家當的壞人。它提供種種甜頭明顯就是為了控制台灣，最後以救命的胰島素對之予取予求。而目前的情況也確實走到了中國設想的這一步。不妙的是，不止產業，去年以來中國縮減中客來台，也讓台灣人驚覺觀光產業的命脈，也幾乎掌控在中國手中。中客不來，觀光業哀哀叫，更在政治地殼上產生不小震幅，造成小英政府的根基略顯不穩。

最近部分大學院校為了爭取中生就學，竟然甘冒民主體制的大不韙，簽下不能觸碰一中等敏感政治議題的協議書，彷彿把中國統戰部當成台灣教育部，決定大學校園裡什麼可以教、什麼不可以教。這已反映出糖尿病對台灣的影響，已從中樞神經延伸到末梢神經了。如果，神聖的教育殿堂領航者都願意出賣靈魂，台灣這個浮士德恐怕已經和中國魔鬼做了交易了。（蘇多）