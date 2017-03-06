自由談》「一中」是學術自由的棺材釘

「一中承諾書」限制大學不能講一中一台、兩個中國、台灣獨立等議題，這根本就是「學術自由的棺材釘」！

台灣的世新、清華等多所大學與中國方面簽「一中承諾書」，學術自由被「一中」釘死，大學竟自甘墮落充當中國操控一中的奴婢，一些大學不認錯還理由藉口一大堆，厚顏強辯，誣指揭發者亂扣紅帽。大學之無恥，真的是國恥！

「一中承諾書」本來就是中國對台統戰的一環，它遍灑一中釘子，企圖把台灣釘死在一中，大學自是其標的。中國灑一中釘子，我們不意外，問題是近半大學竟照釘全收，讓一中之釘成為學術自由的棺材釘。

一些大學辯稱，只是方便中方審批的課程說明，讓對方安心放行，要反問的是︰難道中國吃飽太閒，沒事找事，否則何必大費周章逼你們簽一中承諾書？或你們自己犯賤送上門去簽？

有大學辯稱，簽一中承諾書，但從未影響學術自由，要反問的是，這是在唬弄中國？或欺瞞台灣？不管是哪個或兩者皆是，都是踐踏學術自由，違背學術良心，何況，簽下一中承諾書，一中釘子在中國手上，它可藉口你們違背一中承諾而予取予求，否則不放行中生到貴校，你們更任它宰割。

遊走中、台的學者稱，簽一中承諾書要排除政治干預，更誣指批評者政治無限上綱亂扣紅帽，對此，范雲說得好︰「大學課堂上，教什麼是政治，不教什麼也是政治」，而一中承諾書規定不能講什麼，更是政治干預，而背後中國在操控。他自己紅透頂，還需扣紅帽嗎？

有大學怪少子化學生大減、迫切需要中生。啟蒙時代大師狄德羅的話「飢餓如雷鳴，良知就氣若遊絲」，拿國家預算的國立大學、拿國家補助的私立大學招生不夠，就簽一中承諾書，學術自由可以賣，台灣也可以賣，根本就是「飲鴆止渴」，為了那些大學止渴，不惜要台灣飲鴆中毒身亡，他們的良知都被狗吃了，還奢談什麼教育！

（胡文輝）