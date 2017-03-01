自由談》毋通食飯缸中央

蔡英文執政已進入推動改革的「深水區」，年金、司法等改革就要短兵相接，好巧不巧地剛好碰上國民黨主席選舉，抗拒改革的力道透過這場黨魁選舉集中起來，又是一場肉搏戰。政府想要厚實支持力道，需要中性的力量配合，儘快檢討修正勞基法「一例一休」，絕對是儲備後勤的良方。

執政不是請客吃飯，不是討好誰就保證能穩定政權，「弱勢」的定義也隨著社會的演進呈現多面性，立法院上會期「一例一休」的修法過程，民進黨號稱保障弱勢勞工，不僅無法獲得工運人士的認同，還嚴重傷及無辜的勞工，造成「勞資雙輸」。一如預期，春節前政府壓制漲價，春節後票價、物價紛紛上揚，修法是禍害還是造福？行政院和勞動部相關首長被批評不知民間疾苦，只會「食飯缸中央」，一點也不冤枉。

各項民調都顯示，「一例一休」對勞工是「弊大於利」，並不會增加勞工的收入，反而減少，物價上漲的結果，直接衝擊勞工的消費和生活品質；台北美國商會最新的年度商業景氣調查報告也指出，「勞基法」列為衝擊美商在台灣營運的第三個因素，由於加班缺乏彈性，以及人事成本等因素，他們對台灣的投資計畫採取觀望態度。

國內各大企業團體在勞基法修法過程，提出了許多企業經營可能遭逢的難題，但並未獲得政府採納；這段期間他們和蔡英文總統見面，表達了各種修法意見，可惜行政院長林全在立法院表示「總統未承諾再修法」，還是好官我自為之的官僚態度。

工商團體的建言，無非反映現狀，民進黨政府都知道司改國是會議必須避開爭議超級之大的「特赦陳水扁」和「廢死」等議題，行政院送給立法院的優先法案也迴避「同婚入法」的爭議，修法放寬勞基法「一例一休」硬邦邦的法令桎梏，並不難吧！（陳杉榮）