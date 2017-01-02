自由談》年金改革失敗，國家必崩壞！

年金赤字海嘯來襲了！年金改革若失敗，國家必崩壞！這絕非危言聳聽，因為虧損數字早已實質存在，且債台日日月月年年更高，若坐等海嘯席捲而來，無論公教軍勞，人人都要滅頂，無人能倖免。

不要以為年金改革與你不相干，不要以為衝撞大鬧讓年金改革失敗，就可以繼續坐領肥厚年金，不要以為政府財政可以無限榨取，不要以為打社會重分配的高空就能避開海嘯。無論執政、在野，都不能這樣完全不負責任，只會讓台灣沒有未來。

年金海嘯是多個海嘯加累而成的大海嘯，外在因素包括少子化、人口老化、經濟成長疲弱等；內在因素在年金制度本身，過去的恩給制尾大不掉，現在成了榨取式，公教退休所得替代率太高、保險費率偏低、退休金的平均投保薪資採計期間太短等等。

以上每個因素都讓年金基金收入大減或支出大增，據年金改革委員會統計，到今年六月，年金的潛藏負債高達十七兆六千億元。若不改革，每年還要增加負債上兆元，且年年負債更大。結果就是年金倒、政府財政倒、國家將崩壞。

再看兩個數字，一是，軍公教退撫基金，軍人在民國一百年、公務員在一○四年、教育人員在一○三年，就出現入不敷出吃老本情形，勞保基金明年也將如此。年金制度不改革，基金老本都會被先退休者吃光光，現在及以後交費的人可能沒錢領，年金非崩潰不可。

二是扶養比問題，據國發會的人口統計推估，民國一百年是六．八個青壯人負擔一個老人，一○五年五．六比一，一一五年三．二比一，一三○年二比一，一四○年一．五比一，一五○年一．三比一。愈少的青壯人口要負擔愈多的老人。年金不改，年輕人負擔不起未來，國家豈有不崩壞的！（胡文輝）