社論》與國際脫軌的「中生承諾書」

最近台灣高等教育爆發了兩岸學術交流所衍生的嚴重問題，自二○一○年以來，包括台大在內的國內公私立大學為了順利招募中國研修生，居然以各種方式與對岸簽下了「課程不涉政治」的承諾書或聲明書。這個「一中原則」具體化的暗度陳倉，在馬英九任內違法私通了多年，真是繼「九二共識」之後，國共猥瑣交往的又一實踐。

稱其猥瑣，係因一個由台灣全體公民投票產生的民主政府，卻瞞著自己的學生、家長、社會，甚至連國立大學都放行出具保證：在中國學生面前，一定會鎖喉閹割、自戕承歡。如此的交流樣態，還有什麼更貼切的形容詞？

所謂的中生承諾書，是台灣的大學校院若要引進中生就讀，必須在諸如「課程內容不涉及任何政治敏感等活動，不得從事任何有關一中一台、兩個中國、台灣獨立等方面活動」、「學習內容不會刻意引導學生涉及兩岸等爭議性政治議題」等書面上畫押；此等獨步全球的學術交流模式，片面遂行了六七年之久，各校的管理階層如入鮑魚之肆，竟已毫不在意，看來我們的高教結構恐怕真的出了很大的問題。

首先，全國大專校院五大協進會在事後發表的共同聲明，是以與全世界競爭、全球高等教育環境接軌為由，進行辯解；甚至宣稱：陸生與外籍生一致，課堂上以專業學習為重，不涉及政治敏感議題。在民主國家，政治就是公民的日常生活，哪裡敏感？而其思想、哲學、理論，也是社會科學領域的一門專業，豈能排除？何況國際間何有類似承諾書？這些校長們的人文素養、教學自主意識，令人難以置信。

其次，有關全球競爭與高教接軌的目標，望之儼然，但根據教育部的統計，一○五年度，台灣招收了十一萬六千餘名的境外學生，單獨中生就有近四萬二千人，全球比例明顯失衡；若再進一步分析生源類型，不少因少子化衝擊、飽受經營所苦的私校，是以「團客」的方式，一人一學期十萬費用，整班大量引入，這究竟是接著什麼軌？其真實目的，與馬政府時代招攬中國觀光客，當時國共合謀的偏差心態有何不同？

再者，中國學生來台就讀屬於兩岸人民往來事項，「兩岸人民關係條例」第三十三條之三規定，我國學校與中國學校的書面約定，應先向教育部申報，內容不得違反法令規定或涉有政治性內容，否則罰款一萬至五十萬元，且要限期改善。過去國民黨政府刻意放任不管，任令每所大學各自為政，讓情況脫序，現在陸委會與教育部皆已判定此舉有失對等、尊嚴意旨，恐有牴觸之嫌，一旦兩岸學術交流的規範準則確立，過去混亂的交流秩序必須重新整理。

值得一提的是，中國總理李克強才在全國人大會議的工作報告強調：今後將持續推進兩岸經濟社會融合發展，「為台灣同胞，尤其是青年，在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利」。國台辦主任張志軍也說，要大力推動兩岸民間交流合作，扎實推進兩岸和平統一。換句話說，民進黨上台後，中國為避免雙方漸行漸遠，加大民間交流的力度，仍是其和統政策的主旋律。既然如此，對岸何須反以政治設柵，陷青年交流於複雜化？

事實上，國內不乏拒絕簽署、交流照行的案例，倘若由於國內各大學的堅持，中國即不放行中生來台，如此以前提條件、侵害教學自由，不要也罷！同時，這麼做未嘗不能刺激各大學認真看待：加速國際化的治校腳步，已不容再有稍慢。至於無法經營出辦學特色的大學，若因此提早退場，也有助於高教資源配置的有效調整。

藉著對中生承諾書的全面清查，理順兩岸開大門走大路的相處之道，其實對雙方長期的和平發展前景，才具有促進理解的正面意義。這是台灣難得可以主動作為的政策檢討，大可放手而為。