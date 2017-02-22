自由廣場》江南案金正男案 太像了

◎ 蔡泊軒

北韓金正男命案與一九八四年十月十五日發生的「江南案」高度相似。

一、涉案的政權，均屬非民主的獨裁政權。當年台灣仍處於白色恐怖戒嚴時代，與今日北韓嚴密監控的極權體制類似，僅有封閉程度多寡的差異。且當年的中華民國與今日的北韓，元首產生的方式，都是世襲自軍事獨裁強人。

二、幕後主使者均為執政者的特務機構。但特務均非親手殺人，而是利用他人執行，自己隱身幕後。

三、暗殺地點都在海外他國領土，引起國際糾紛與全球輿論注目，且均因國際輿論與外交壓力，對政府統治正當性造成嚴重衝擊。

四、皆導致原本依賴的大國高度不滿。當年江南案則引起長期援助台灣的美國不滿。金正男案則使北韓長期依賴的中國不滿。

五、涉案政權在案發時，皆面臨是否「轉型」的巨大壓力。今日北韓面臨是否要改革開放的抉擇，當年的中華民國，則面臨是否要解除戒嚴、終結世襲的抉擇。

當年美國因江南案而對蔣經國政府進行施壓，加上當年海內外民間抗爭與民主化浪潮勢不可擋，促成蔣經國去世前解除戒嚴、黨禁、報禁等。李登輝上台後，進行民主轉型工程，台灣成為新興民主政體。

同理，依此脈絡進行分析與預測：金正男案可能逼迫金正恩在中國壓力下，進行「改革開放」來交換經濟援助。若不這麼做，遭中國長期經濟封鎖的機率，將大幅上升。

雖然北韓已成功研發戰略核武飛彈，且金正男已死，使金正恩政權增加了「難以被扶植他人取代」的安全感，很可能會自認提高了對美中討價還價的籌碼。然而，中國對北韓將更加不爽，日前開始停止進口北韓煤炭，明顯就是封鎖北韓經濟的關鍵第一步。

（作者業翻譯與寫作，台中市民）