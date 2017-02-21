《自由廣場》雲林，讚！

◎ 蔡志鏗

趕在台灣燈會結束前，應雲林同窗邀約，跟著一群好朋友一起前往賞燈，從中午逛到晚上，忍不住要給雲林按個讚！

首先，打從一下高速公路開始，不但燈會會場的標示清楚，而且連接燈會的道路規劃接駁車專用車道，每個路口都有員警指揮交通，加上會場周邊設置數個超大型的免費停車場，所以儘管賞燈人潮眾多，道路上車流量大，卻不見交通打結現象。

其次，這次燈會占地五十公頃，是歷年之最，而且內容包羅萬象，有國外媒體讚揚是「沒有雲霄飛車的大樂園」，看過應接不暇的燈會內容，確實有此感受。

再者，燈會中，可以充分感受到雲林人的熱情有勁，以及這次燈會帶給雲林人自信心的提升。邀請我前往賞燈的同學就說：「起初對燈會不抱期待，但親自觀賞後，越看越有信心，忍不住要呼朋引伴前來一睹丰采！」

最讓我嘖嘖稱奇的是：場地非常乾淨整潔，地面上幾乎看不到垃圾。這是非常不簡單且了不起的成果。燈會所在地虎尾鎮，曾經被環保媽媽評為「全國最髒亂的鄉鎮」，這次我在現場留意到隨時都有清潔人員打掃，還有工作人員手執「垃圾不落地」的牌子，穿梭在人群中，而且不少垃圾回收處用的是竹簍，而不是大型垃圾桶或塑膠袋，環保概念值得推崇。

最後，這次燈會特別闢有在地美食與農特產區，賣點就是在地友善無毒的農產品，縣府用心經營，讓「燈會不只是燈會」，還可以推廣「一鄉鎮一特色」，無愧「農業首都」美譽！

還要補充一點的是，長榮交響樂團應邀在燈會的主舞台演奏，栩栩如生的花燈，搭配優美的音樂旋律，實在令人感動與讚嘆。

最後，筆者願藉此機會，提供美中不足之處，做為未來舉辦燈會縣市參考用。

首先，燈會現場座椅不夠，應該酌量增設，以方便老弱婦孺或肢障者休息，定能更顯主辦單位的貼心入微。

其次，偶有陣陣強風颳起白霧霧的「風飛沙」，相當殺風景。倘若能透過灑水、草皮植被等預先防範，一定加分不少。

期盼台灣燈會越辦越好、越辦越精彩，成為台灣過年的一大特色！（作者為台北市退休校長）