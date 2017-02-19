自由廣場》試試這種年金改革方式

◎ 正反修羅

在此提供一個完美的年金改革方式，讓你無法能混就混、能撈就撈。既然敢自稱完美，當然是：第一、月退休公式不變，所以沒有所謂信賴保護原則的問題；第二、退休後，月入所得比不退休大幅減少，所以極少公教人員會五十歲就退休；第三、不必經過立法院同意，所以軍公教退休人員沒有包圍立法院的理由。若政府有魄力，還能驅使公教人員努力為人民服務。講到這裡，讀者可能認為筆者瘋了！怎麼可能有這麼好的年金改革辦法？筆者與退休官員談過，也跟會計系的教授談過，大家共同觀點是：政府官員當然知道有這個完美的改革方式，但是沒膽量做，非得拉立法院來背書不可！

簡單的說，這個完美的改革方式是：逐年調降現職人員的「本俸」，以調漲「專業加給」（老師的「專業加給」稱作「學術研究費」）補足，在職人員薪資不變，只是「本俸」與「專業加給」的比例改變。不用立法，也不用改變目前公教人員的退休金計算公式了！退休人員的月退俸公式，是以「本俸」的兩倍做「基數」，每個年資可有「基數」的二％，等於每個年資可享「本俸」的四％。退休人員的本俸，是跟在職人員的本俸同步調整，月退俸與專業加給或學術研究費無關，因此，以俸點七七○的退休教授為例，「本俸」一年調降兩千元，不痛不癢，十年後「本俸」降成三萬三，十年間月退「基數」從十萬六千元逐漸降為六萬六千元，甚至可以降快一點、降低一點。當然，本俸低的基層公務員，可以不必調降太快、太低。

任何一種職務都有他的專業性，把「本俸」調降，把「專業加給」調漲，是對在職人員專業的尊重。事實上，有些軍校、警校的教師，因為「加給」特別高，任職到六十五歲才願意退休。

另外，在職人員的退撫基金提撥金額，是按照「本俸」計算的，本俸調降後，縱使提撥率調漲，退撫基金提撥也不會漲太多，在職人員應無太大抱怨。至於十八％的本金，也是按照「本俸」計算，本俸調降，十八％利息當然跟著調降。

退休軍公教常常以信賴保護原則來反對改變退休俸計算公式，以上調降本俸、調高專業加給的改革方式，可沒動到退休金計算公式啊！不能說在職人員「本俸」只能調漲，不能調降啊！

（作者為大學教授）