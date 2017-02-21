《自由廣場》《金恒煒專欄》不談「個案」，司改個鬼！

司法改革究竟要怎麼改？沒人知道，但現在至少知道有兩個「不」的禁令，全出於司改國是會議籌備會副召集人瞿海源之口；當然代表官方立場。第一個「不」，是不談「廢死」；第二個「不」，是不談特赦扁。兩個「不」案，當然爭議性都很大，司改國是會議不敢就不敢，不必東拉西扯找理由，徒令識者不齒。

瞿海源說，不談廢死，是因為司改會不談「政策」；不談特赦，是司改會不談「個案」；而且表示一談個案，「就沒完沒了」。

不談「政策」、不談「個案」，就是司改會白開。為什麼？司改會就是決定司法改革的內容，也就是落實蔡英文的政見、政策；司改會一閉幕，政策即底定。捨政策而不談、捨個案而不談，司改改個鳥？至於用「個案」掩蓋「扁案」，更是荒乎其唐！

無論歐陸法系或英美法系，不管成文法還是不成文法，司法的核心價值就是追求個人權利／權力。司法就是透過一個個「個案」，形成普遍性法規的根本原則，藉此保護個人權利／力，並以功利和社會福祉完成此項規則的實踐。大法官釋憲，難道不是針對個案？不談「個案」，如何司改？

何況台灣的司改，必須從黨國司法回到人民的司法。前司法院長翁岳生不久前所公布的司改藍圖，其中心理念即「回到人民的司法」。要把司法回歸人民，必須檢視「個案」，否則如何回歸？不透過一個個血淋淋的「個案」，如何整治今天的司法牙邪靈？談扁的「個案」，目的在映照且改革司法之惡。扁案就是實例。我們是成文法，基本上法官不能造法，所以設大法官。那麼蔡守訓為什麼敢捨刑法明定的「法定職權」，而擅用法無明文的「實質影響力」？為什麼可以援引中國古代的「公使錢」而輕縱馬英九、重判陳水扁？再舉一例。審理特別費案，某檢察官約談某高階政務官，約談後，此涉嫌人竟而馬上到其長官家，要求特赦馬英九的余文。敢到這樣！更不必談越方如脅迫證人作偽證了。

重點是，不透過一樁樁「個案」，如何知道惡質司法問題之所在？以及如何改？法官、檢察官恣睢、囂張，憑什麼？仗的就是憲法上的法官保護條文（第八十一條）。原本保護獨立審判的法條，經過漫長實驗，證實反而成為法官怙惡、亂判的保護傘！殷海光早說過：「法律本身無所謂公正或不公正，只有公正的人才會把法律用得公正。」一個個的冤案，證明我們司法的病灶在「人」。

最後談一下，瞿海源強調：「特赦問題是總統府和法務部在法律上處理，不是國是會議可以談的。」老實說，司改的哪一件不是政府及國會才能處理？何獨「廢死」與「赦免」不能談？

司改，就是要改造司法體制，回過頭來讓司法重新保護單獨個案的每一個人。不然司改個鬼。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）