一個2015年修憲運動樂觀者的反省

◎ 范姜提昂

二○一五年，英國大憲章簽署八百週年，台灣國民並沒有辜負隱含其中的歷史性深意。雖然，送進國會的修憲案被國民黨「反射性」封殺；但那年，卻為憲改工程普遍打下憲法知識基礎，很可觀！

日前，國會針對小英補提名的考試院人事舉辦公聽會，而兩年前，封殺修憲案的國民黨，恥笑民進黨向來主張廢考試院，現在卻補提名，是髮夾彎！

國民黨恥笑不足為奇，重點是民進黨立委的回應：考試院是該廢！但修憲門檻太高，在修憲之前，可縮減考試委員人數及任期，並呼籲在野黨「同意修憲」。

這個呼籲若放回「修憲運動」正熱的兩年前，合情合理，因為當時氣氛，只要向理論上的目標推進一步，都會得到莫大滿足，一種實踐有望的樂觀；包括筆者，不僅樂觀，且樂觀到自欺欺人。

當時，即使修憲案被封殺，也還期盼二○一六大選，小英能狂勝，狂勝到足以證明現行「超高修憲門檻」並非永遠跨不過的死門。門檻規定：有投票權的「公民總數」必須過半同意才算通過；而小英的票開出來，卻再度證明沒有一位總統的得票數可以超過「公民總數」半數，小英尚差二百五十萬票，馬英九票最高，也還差一百萬票。總統尚且過不了半數，修憲案的得票數有可能嗎？不可能！

所以，呼籲本土政治人物不要再沉浸在二○一五修憲運動那種可被理解的「自欺欺人」的迷霧裡，修憲根本不可能！何況現行憲法不僅考、監當廢，單單法院與國會居然跟行政院並列為「治權機關」就不通！修憲，不只過不了門檻，重點是不倫不類的五權架構，修憲所可能引爆的矛盾與震動規模，比制憲更可怕！

唯一的路，學中國！中國因為憲法行不通，乾脆重新制憲，已經四次！如果小英顧慮很多，那就直接根據憲法第二條「主權在民」，制定特別法（優於公投法）利用明年縣市長改選辦公投，問台灣國民「要或不要」制憲，若要，總統府就設置籌委會，開國是會議，將各種制憲版本整合成共識版，然後，由國會議決甚麼時機進入制憲程序。

意思是，如果制憲怕怕，籌備，總可以吧？何況工程浩大，本就該及早準備，假如研議看看也怕？未免太沒三小路用！

（作者為資深電子媒體工作者）