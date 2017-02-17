自由廣場》小姐 大哥 黃復興

◎ 黃如輝

國民黨主席選舉在即，媒體報導黑道與酒店小姐申請加入國民黨，媒體上吵得沸沸揚揚，對於黑道或是酒店小姐等加入政黨是非，應該採取一致的看法，如果法院沒有宣判褫奪公權，試問哪條法律有限制身分、職業等背景才能加入政黨？該質疑的是，為何選在國民黨主席選舉之前加入？是否獨厚某些候選人？

其實翻開過往國民黨歷史，興中會、同盟會甚至到中華革命黨時期，這些時代背景從入黨宣誓，不也多少帶有江湖幫派的味道嗎？最為人津津樂道的，便是上海杜月笙與蔣介石的合作，不也是帶有江湖結盟的味道嗎？論及更近期的「江南案」，始作俑者不也是國民黨教育下，以「家天下」的概念為出發點，利用陳啟禮等人教忠教孝的盲點，慫恿江湖義氣暗殺劉宜良，最後蔣經國與國民黨發現情況不對，引起各界指謫，這些為教忠教孝付出的人，全成為政府口中的「流氓」而鋃鐺入獄，一夕之間滿口的仁義道德全成了明日黃花。

國民黨內面對媒體質疑黑道與酒店小姐加入成為黨員的問題，更只關心誰是吹哨人，但面對國民黨內最大的團體「黃復興」，似乎只要黃復興關愛眼神落在誰的身上，當選成為必然，而選舉只是為民主演戲罷了，黃復興「獨道、獨厚」於國民黨內，候選人充耳不聞未提改革，說穿了國民黨內部的派系、路線或權力之爭才是真正的黑，怎麼還有立場去指謫黑道或是酒店小姐加入國民黨，說是企圖影響國民黨主席選舉呢？

（作者為勞工）