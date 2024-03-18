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博硯「說」法》審議功能才是國會改革重中之重

胡博硯

胡博硯

2024/03/18 11:55

胡博硯／東吳大學法律學系教授

上週五，話題不斷的立法院又掀起新的風波，原因是陳亭妃委員臨時改為書面質詢，導致排序其後的羅明才等藍綠委員均未能趕到會場，主持議事的韓國瑜院長依序唱名，在登記質詢委員均未到場下宣布會議休息。引發隨後趕來的洪申翰等委員的不滿，認為質詢權被院長沒收。

直觀來看，院長主持議事，依據議事規則來處理，很難認定他錯在哪裡。立法院議事人員除安排質詢順序外，實務上會告知委員大略輪到質詢的時間，通常委員會在自己的辦公室等待。過去發生類似狀況時，不論是誰擔任主席，都會先宣布休息給予緩衝時間，等待委員到來。不過，議事規則上並沒有必須要宣布休息的規定。而部分委員助理，也會事先詢問各委員辦公室狀況，以免屆時自家委員來不及到場質詢。因質詢人數有限，機會難得，因此這次的休息才讓後續趕到的委員有質詢權被沒收之感。不過，若觀看電視上的立法院質詢畫面也不難發現，總質詢時除了官員、立法院的工作人員外，其他委員並不會到場聆聽，這種狀況是立法院常態，即使委員會開會時，沒有質詢的委員也不一定會在現場。柯建銘總召直指要所有委員到場才能質詢，那是外行話。

國會當然要改革，必須走向一個民主化且有素質的國會，但改革不能只是敷衍了事，或做為鬥爭工具。（本報資料照）

依據憲法規定，行政院長必須提出施政方針與報告並備質詢，所以立法院會期開始後都有院會質詢，如果從我們制度面來看，我們的質詢雖然分有組別，但議題不同，每位質詢的委員想質詢什麼就質詢什麼，即便是經濟組的質詢，委員想問國防內政問題，也是有可能的。我們質詢並沒有要求立委必須針對特定題目。另外，質詢採即問即答方式，使得行政院長跟部長都不易做完整陳述，經常淪為委員與官員的對罵。

由於質詢沒有針對特定議題，每個委員在乎的事情不同，執政黨與在野黨意見也不同，因此不易產生英、德國會中的議題辯論。顯然我們儘管有政黨，但在立法院的辯論中，政黨角色並不重要，焦點在質詢的那位委員身上。而其他委員呢？雖然立法委員職掌中並沒有選民服務這一項，但在我國的民主制度中，與選民直接接觸是很重要的工作，通常沒有登記質詢的委員會回到選區進行各項選服或者出席活動。相較英美德等國，他們的國會議員雖然也有選服，卻不需要像我們的民代這樣在選區裡穿梭，可以想像美國的國會議員每天來往首都跟選區嗎？而國民黨這次提出的改革法案，其中打算針對國會調查權做進一步修正，並且要求質詢必須切題，不得反質詢等，同時增加國會調查等制度。我們目前的質詢就已經是即問即答的辯論，相對於其他國家政府，官員更不容迴避問題。這項改革到底要呈現什麼意義，有待討論。

國會當然要改革，必須走向一個民主化且有素質的國會，但改革不能只是敷衍了事，或做為鬥爭工具，要問的是，我們到底要讓國會扮演什麼樣的的憲政角色？現在的國會缺乏審議，例如過去人事同意權因為民進黨獨大，往往只是走過場，這也是國民黨這次改革法案中提到人事同意權審查要開聽證的意義。我們國會長期發展下來，成了審議功能不佳，缺乏議題辯論，質詢各講各話的作秀場，其實這個情況更值得我們審慎面對與思考。

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