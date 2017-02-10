自由廣場》黨史比黑幫還要黑

◎ 陳茂雄

中國國民黨黨主席選舉，傳出有大批人頭黨員，甚至還傳出有黑幫集體入黨，包括曾犯下「夜店殺警案」主嫌。該黨主席洪秀柱強調，絕對不准許黑道入黨，也絕不接受任何人推薦黑道入黨，更不接受人頭黨員。

政黨與黑幫切割是好事，但要真正切割，不要愚弄選民。中國國民黨若要切割黑幫，就要先切割蔣經國。一九八四年十月十五日，華裔美籍作家江南（本名劉宜良）遭竹聯幫份子在美國舊金山郊區大理市其家車庫前暗殺。蔣家所掌控的中華民國國防部情報局吸收竹聯幫首任總堂主陳啟禮，由他率領吳敦和董桂森兩名殺手，前往美國執行「鋤奸計畫」。蔣經國吸收竹聯幫的目的本來是用來對付黨外人士，卻先到美國暗殺反蔣作家劉宜良，讓中國國民黨與蔣經國形象破碎。

不只是蔣經國吸收黑幫，蔣介石更是如此，根據青幫杜月笙的長孫杜順安描述，蔣介石早年尚未發跡時，曾到上海由旁人引薦見過杜月笙，並且遞過「紅帖子」。「遞紅帖子」就是投門生帖子，要在幫內施行擺香堂的儀式。後來蔣介石利用杜月笙的幫派勢力剷除異己，抗日時期，杜月笙也為中國貢獻不少，只是在戰爭結束後，蔣介石為了自己的形象，立即切割杜月笙，杜月笙因而感嘆地說，蔣介石只是將他當作夜壺而已，用時緊緊的抱住，用完了立即擺到一邊去。

顯然，蔣家父子都是利用黑幫的高手，中國國民黨若要切割黑幫，就要先切割蔣家。不過相當奇怪的，為了吸收外來統派勢力的選票，所有黨主席參選人都將蔣經國當作神主牌，有人甚至在祭拜時還哽咽，以蔣經國的門徒自居。現在要建立形象，立刻將蔣經國的招牌翻了。昔日蔣介石將杜月笙當作夜壺，今日黨主席參選人也將蔣家當夜壺，是否有因果關係？

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）