社論》點亮台灣 莫學舊黨國

陸委會的最新民調顯示：民眾認知中國政府對我政府的態度，「不友善」比率（六八．九％）高於「友善」（一八．五％）；另在對我人民態度上，民眾認為「不友善」比率（四九．五％）亦高於「友善」（三五．八％）。事實上，中國對台灣不僅是不友善，甚至擺明是敵意十足了。戰機、航母繞行台灣，既是新一輪的武統示威，也是川普當選以來，亞太地緣政治變化的徵兆。台灣不是棋子，但選擇戰略盟友，維護自己的國家利益，乃是必要之舉，選邊站也不能選企圖併吞我國主權者。

日前參加台商春節活動，蔡英文總統仍強調對中國「很願意抱持最大的善意」。政府對中國的稱呼，也依然是曖昧的「大陸」。這樣的政策基調，固然是著眼於台海和平，但與民意感受實有一段距離，更有違太陽花運動楬櫫的「天然獨」趨勢。國際政治，十分現實。面對中國咄咄逼人，我政府自然不宜躁進，但「兩岸互動新模式」，也絕不可能基於北京的前提條件，或明或暗地吞下「同屬一中」。馬政府敗於人民的力量說明，台灣的民選政府不能越俎代庖，國家前途的最終選擇權必須保留在人民手上。

以往，北京對台統戰總是空喊，「寄希望於台灣人民」，而隨著民主運作的深化，台灣人民的意向愈來愈清楚：自成一國而非同屬一中。於是，從二○○五的連胡會，到二○一六馬英九執政結束，北京企圖透過國共平台，將統一意志經由國民黨灌輸台灣人民。而馬英九總路線失敗收場，證明利用外來政黨併吞台灣的路走不通。如今，北京或許另有盤算，期望即使本土政黨執政，也能迫其走上遠獨近統的修正路線。果真如此，國、民兩個主要政黨，不論如何輪替，北京都可高枕無憂。

「維持現狀論述」，客觀上或許比較安全，不過，它的曖昧性存有不小風險。照理說，較少凸顯台灣主權獨立現狀，反而較多表示中華民國論述，「維持現狀論述」理應可以獲得北京默許。不過，北京依舊耀武揚威持續施壓，目的無非是要完全執政實質疏離台獨黨綱。老實說，包括日前的內閣局部改組，外交海陸主事者文風不動，其所烘托的對中態度謙卑謙卑再謙卑，恐怕才是遭到本土社團質疑的主因。據台商透露蔡總統私下表示，下半年是「新政策」宣示的好時機。「新」在哪裡，吾人且拭目以待。

講到這裡，不得不提及一件攸關政府兩岸政策的政治信任問題。一月底，諾貝爾獎得主、前中研院長李遠哲接受媒體專訪時透露，當年自己挺扁遭人恐嚇「殺光他們一家人」，而威脅他的人就是現任海基會董事長田弘茂。此一傳聞公諸於世，雖然當事人聲明「當時絕無言語恐嚇的事情」，但兩岸談判重要代表涉及此一公案，蔡總統似乎迄未做出公開表示，李遠哲所指控彷彿成了自言自語。吾人只能想像，假使李院長指控屬實，則外交海陸的人事布局，更無法取信於支持民進黨完全執政的選民；蔡總統若置之不理，亦難免令台派有識之士背脊為之一涼。

半年多來的實務操作，包括「執政決策協調會議」，完全執政似已為行政權的完全執政，民進黨主導的國會則淪為跑龍套。在野少數時期，民進黨立委驍勇善戰，為人民把關。現有絕對優勢，卻對重大爭議與關鍵人事使不上力，民進黨掌控國會為何而戰、為誰而戰？政府缺乏有感政績，民進黨立委開始為競選焦慮，除了怪罪老藍男，更應反思自己與選民的關係。民進黨曾經執政，國會朝大野小則是初體驗，選民寄望不言可喻。如果未能把握上次執政沒有的機會，善盡為民喉舌職責以督促執政團隊，將來民心見棄要再挽回施政改革的大好良機，恐怕不易。民主，以民為主，與民同好惡；點亮台灣，莫學舊黨國。