個人意見》有意識的消費者

做一個有意識的消費者最麻煩的地方，是你的意識到底要到哪裡為止，或你的知識到底需要多龐大，才能每次都做出環保又人道的正確選擇？

個人意見

本篇當然不是說我們在購物時無魂有體，或鬼遮眼的那種經驗（這種經驗大家很多吧），而是說最近大家給消費者好多期望，最有名的一句當然是「你的每一次消費，都是在為你想要的社會做選擇」，在現代我們要做一個有意識的消費者，大家都想做一個有意識的消費者，那代表我們要在乎勞工權益、環保、性別平等，等各式各樣的議題。

會想到這件事是因為那天我去買包包（為什麼人生中有這麼多包包可以買？），那是一個很知名的品牌，以純素為主打，那個包包無論觸感或視覺都像真皮，我忍不住讚嘆真的很像，幾乎一點都看不出來是人造皮（畢竟它是一個精品品牌，質感這東西要做出來），店員就說「對啊，因為我們是很環保的品牌。」我心想大概也對吧「我們很環保的地方是在於說，製作這個包包的時候，它的碳排放是很少的，而且沒有動物受到傷害，但不是說它能自然分解。」我本來想問「所以你是說這包包基本上是塑膠，它放很久都會永存在地球上？」但我忍住了。

我放下包包沒買離開專櫃的路上，忍不住要想，所以這個包包它在製作時沒有傷害動物，碳排放很少（沒道理不相信店員的話嘛），可是它永遠不會分解，我如果買了這個包包，這樣我到底算是一個有意識愛護動物，又在乎碳排放的好消費者？還是我買了一個將來永遠都不會分解的東西，最後又添一件地球不能自然分解的人造物，將來化成灰都會排到海洋裡被魚給吃了累積在身體裡？（或我們也可以正面思考這包包大概很耐用，而且因為不是真皮所以不怕下雨。）

做個有意識的消費者不只需要知識，而且一點也不便宜。圖為Stella McCartney於垃圾掩埋場拍攝的廣告，呼籲各界重視時尚工業所造成的環境汙染問題。（圖：網路）

做一個有意識的消費者最麻煩的地方，是你的意識到底要到哪裡為止，或你的知識到底需要多龐大，才能每次都做出環保又人道的正確選擇？對於極度不想殺生的人來說，當然這個品牌是最佳選擇，因為他們最在意的就是不能傷害動物嘛，但如果我只是想做一個平均分數不錯的有意識消費者，這整件事就都沒那麼簡單了，很多人抨擊時尚行業的多變與過度消費，其實才是造成環境負擔的主因，但要什麼都不買我們是不是又在減少工作機會？如果我們要支持有道德良心的公司，那麼到底怎樣才算是有良心的公司呢？員工福利極佳？品質很好？老闆做很多與你價值相符的捐獻？沒有使用血汗工廠？製作過程中沒有環境污染？這些似乎都是很重要的點，可是當我們被賦予「為世界投票」這種重大的任務時，刷卡都瞬間顯得沈重了起來。

不過，有一點是可以確定的，也有一句話很多人講「良心值多少錢啊？」在消費這件事上面，良心其實很貴，你想要買企業員工福利好、製作過程環保，不使用血汗工廠和童工的產品，大概市面上差不多的平價品牌都不能買，我一邊摸著身上平價品牌品質相當不錯而且價錢相當便宜的喀什米爾毛衣，一邊想到讀過一篇因為平價品牌需求量大，過度放牧導致很多地區沙漠化的報導，做個有意識的消費者不只需要知識，意識和良心是有一個標價的，而且一點也不便宜。

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