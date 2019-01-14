個人意見》兩個女人的戰爭

把女性之間的相處情況放大，就是一種性別歧視，因為這中間包含了社會對女性的期待與錯誤認知，性別只是性別，任何伴隨性別而來的舉止守則都是不必要的。

個人意見

當時梅根馬克爾嫁入英國王室的時候，我看了幾個月的八卦新聞小報，總覺得外國媒體似乎比我們華文媒體要先進一點，因為儘管王妃的不成材家人輪流出來說她壞話，但沒有媒體報導他與大嫂凱特的關係，我心想也許我們華人比較愛看妯娌不合的戲碼，洋人根本不愛。

結果我錯了，在英國皇室的公主出嫁時，就傳出兩人因為伴娘服的選擇而不合（到底在小報的心中，女人的心眼有多小？），現在劇碼演到新年前他們一起團聚兩人大和解。我一邊想說外國人畢竟比較不愛拖戲，從傳出不合到到和解只花了幾個月的時間，另一邊我忍不住要想，為什麼我們的社會還是很喜歡女人針鋒相對的戲碼？從政治到娛樂，反正只要兩個女人意見不合，報紙就會沒創意的下斗大的標題「兩個女人的戰爭」。

凱特與梅根的關係不過就是兩個人分別跟同一個家族的兄弟結婚了，她們私底下喜不喜歡彼此，不關任何人的事。（AP）

這社會上針鋒相對的事情從來都沒少過，但當兩方皆為男性的時候，可從來都沒人講過「兩個男人的戰爭」這種話，我一方面覺得這種，女性之間就是勾心鬥角的心態很過時，尤其是在我們的社會開始在鼓勵女性支持彼此、相信彼此的新時代，還在把兩個女人推上生死鬥的舞台，不覺得很無聊嗎？人家老牌實境秀《超級名模生死鬥》都有男性參賽者不知道多久了（而且有些男性參賽者一樣心機深重，大家也是在那邊講「老子是來贏的不是來交朋友的」） 不過我也不是老派的以一種「女人何苦為難女人」的心態在看待這件事，「女人何苦為難女人」的邏輯一樣是單挑出一個性別來做特殊要求，也沒人會講說「男人何苦為難男人」，性別在現代的眼光下應該只是單純的一種，一種狀態，任何單就根據性別的行為指南都是，缺乏真實意義的，如果我們認為人應該對彼此友愛，那就應該是「所有人」，而不是單純針對某一個性別的人。

這樣講好像有點太空泛了，所以讓我們回到梅根和凱特的事情上面，就會比較容易理解，他們的關係不多不少就是，兩個人分別跟同一個家族的兄弟結婚了，她們私底下喜不喜歡彼此，不關任何人的事，我甚至覺得要求姻親要去喜歡或因為「大家都是親戚」就要懷抱友善態度，是不必要的，只要維持做人基本的原則就好了，一分不必多也不必少，姻親也只是在人生裡會遇到的人，有些人你彼此喜歡可以當朋友，不喜歡但又擺脫不掉，那也就當做鍛鍊休養去容忍對方的存在，這跟性別徹底的沒有關係，也沒有「戰爭」這種事情。

把女性之間的相處情況放大，我認為就是一種性別歧視，因為這中間包含了社會對女性的期待與錯誤認知，性別只是性別，任何伴隨性別而來的舉止守則都是不必要的。

任何人都不需要因為性別，就被放大他的人際關係，我根本不覺得凱特和梅根有任何義務需要去喜歡彼此，她們私底下的感情如何，永遠只有當事人知道，他們喜不喜歡對方其實根本不重要，因為他們之間的關係，與其說是姻親妯娌，不如說是同事，你有喜歡自己的每一個同事嗎？

當然沒有，而且也沒必要。

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