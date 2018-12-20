個人意見》珍妮佛安妮斯頓的敘事結構

珍妮佛安妮斯頓的敘事結構，是我們社會看待知名女性，或所有女性的敘事結構，就是，結婚生子你才「完整」，而我認為那是很荒謬的事情，那是徹底在報導上的懶惰，更是徹底的性別歧視。

個人意見

一個事業有成的電影明星，從很受歡迎的電視影集開始廣為人知，後來又拍了很多賣座的電影，也演了一些展現演技的電影，感情生活上談過幾段戀愛，離過一次婚，其實符合這個描述的人很多，喬治克隆尼就是，喬治克隆尼在快樂單身沒小孩的那段時間裡，媒體營造出的喬治克隆尼，是經典帥哥，永遠的風流男子，跟許多美女約會，過著一種令人豔羨的生活。

但珍妮佛安妮斯頓，也是從很受歡迎的電視影集開始廣為人知，拍了很多賣座的電影，也在一些電影裡展現演技，可是媒體對她的敘事（每個名人都會有附加於身上的敘事結構，那是世人怎麼看你的角度），就不是她是令人稱羨的單身女郎，而聚焦在她的單身和沒小孩身上，不管她每年有多少作品，但大家關心的還是身為一個女星她的感情生活，或更糟糕的，她的缺乏感情生活。

不管珍妮佛安妮斯頓每年有多少作品，但大家關心的還是身為一個女星她的感情生活，或更糟糕的，她的缺乏感情生活。（REUTERS）

單身可憐又無子就是珍妮佛安妮斯頓的故事角度，這不是一個珍妮佛安妮斯頓的個人問題，而是一個媒體的性別偏頗，想想我們華文媒體有多少人，孜孜不倦地在盤點「演藝圈黃金剩女」（其實她們只是四十歲，她們這生都沒有躺在菜市場或吃到飽的餐檯的習慣，到底是被什麼剩了呢？），彷彿一個事業成功（或不管怎樣）的女性，不管她做過什麼了不起的事，在她的領域裡有多成功，但社會大眾集體關心的還是她的生理時鐘，何時停止排卵，彷彿那是某種保質期限。

珍妮佛安妮斯頓的採訪往往都很有趣，因為她其實是一個很有想法的人（其實，真正笨的人也無法在好萊塢那種廝殺激烈的地方生存），她最近開始對抗這種敘事，單身或沒有小孩不是「也好」「沒什麼不好」，而是那就是她個人生命的一個部分，我覺得最發人深省的是她說為什麼我們那麼在意女性要有一個「快樂結局」，為什麼女性不能有「快樂的當下」「快樂的過程」或單純的「快樂」，而理想中的女性快樂結局就是嫁人生子。

大家想過男性的快樂結局是什麼樣子嗎？（就當然，除了不純按摩的那種快樂結局以外）

男性的快樂結局是，男性是沒有所謂快樂結局的，對男性的期許是人生是一場一直有待探勘的冒險，一直前進，在男性的訃聞上面，都會寫他這輩子做了多少事業，創造什麼令人難以忘懷的作品，對於妻兒子女往往一語帶過，但我讀過很多外國媒體的名人訃聞，我記得在一個（應該是最早）的女太空科學家的訃聞上，標題是「她是個好媽媽」，內文除了她在太空科學的成就之外，也花了篇幅讓她的兒女懷念她的燉牛肉，這個「他是個好爸爸」「他很會做麵包」我敢跟你打賭大概永遠不會出現在男性名人的訃聞上面（好啦除非他是麵包師傅，但好爸爸這個還真從沒聽過。）

珍妮佛安妮斯頓的敘事結構，是我們社會看待知名女性，或所有女性的敘事結構，就是，結婚生子你才「完整」，而我認為那是很荒謬的事情，那是徹底在報導上的懶惰，更是徹底的性別歧視。

不管是誰、不管性別，他的感情婚姻生子狀態都不該是定義他這個人的標準，我們閱讀花邊新聞的群眾也許想知道一些這種事，但有些媒體不遺餘力的把一個年紀以上的女性放進那個敘事結構，實在讓人很想跟他們說聲「好了啦。」

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