個人意見》時尚與社會議題

時尚界是否要參與社會議題，怎麼面對？是很有趣的討論。因為很多社會議題與時尚建構其上的基本價值是互相抵觸的，但至少開始正面面對這些議題，而不是假裝他們不存在，是好的開始

個人意見

下這標題感覺很嚴肅，但其實就是時尚界在快速轉變的世界裡，如何面對許多新興的社會議題，一般來說大家對時尚的想像往往就是離世，美麗的逃避主義，不食人間煙火的有錢人穿著昂貴的衣服，我覺得這個想像也沒錯，但時尚界也有許多面對當代社會議題的應對方式。

我讀到一個文章，說許多保養品品牌不再訴求「抗老」，因為老這件事是一個自然過程，沒什麼好抗的，他還舉了很多家保養品的廣告詞，大家主打「透亮」「紓壓」「光彩」，當然一方面是因為擦保養品消除皺紋是不可能的事，一方面是我們的社會開始反省對年齡的歧視是否恰當（跟當然，到底是誰在買保養品，絕對不是年輕妹而已啊）。

老到底是不是一個需要對抗的敵人，還是我們要活出最好的自己享受當下的狀態？

這乍聽之下當然很美好，可是時尚界的整個基礎就是奠基在「你可以更好」上面，如果我們學會愛上自己現在的樣子，那誰還要因為保養品專櫃的鏡子照起來特別醜，在不安的心情驅使下買下昂貴的精華液？（說真的，這是一個陰謀吧，大部分保養品專櫃的鏡子照起來都醜到令人倒抽一口涼氣，更說肌膚檢測會栽贓你有隱藏黑斑，其實看不出來誰知道隱藏黑斑到底是什麼？跟服裝店的鏡子把你照成九頭身是徹底的兩個專業。）

最近時尚品牌另一個新風潮是開始不用皮草，以前只是少數品牌的堅持，現在許多主流大牌如香奈兒或亞曼尼、古馳，都宣布從此以後不再使用真動物皮草，香奈兒還更進一步宣布不再使用珍稀皮革，包括蛇皮鱷魚皮，皮草這個議題我個人抱持中立態度，不使用皮草的理由是否是環保永續，我個人不太確定，我認為更主要的原因可能是主要的客層開始排斥真皮草，香奈兒其實一直以來都是少用皮草的品牌，他們始終更強調工藝，往往有些設計是用製作的技術去做出真皮草的效果，但反對皮草的愛護動物理由對我來說往往略顯不足，因為我們生活裡會用到的動物製品奇多無比，就連你吃一個果凍他的明膠都是豬骨或牛骨做的。

最近時尚品牌另一個新風潮是開始不用皮草，以前只是少數品牌的堅持，現在許多主流大牌如香奈兒或亞曼尼、古馳，都宣布從此以後不再使用真動物皮草。（REUTERS）

另外一個就是很多時尚品牌開始在意環保、永續，但我覺得這個連時尚品牌自己都說不清，因為不說那些顯然對地球造成嚴重污染與資源耗竭，簡直是用過即丟的快時尚廉價品牌，即使是昂貴的名牌一年也會推出四到六個系列，要一直以新的取代舊的，因為從新棄舊就是整個時尚產業的精神，當你的精神是在流行不流行的時候，要說自己的產業永續我覺得有點說不過去，他們往往一方面宣稱說製作工藝耐用可以用一輩子，另一方面又持續不間斷地推出新款來維持企業的成長，我認為環保永續、不浪費資源，跟企業成長間是永遠無法取得共識的，至少uniqlo有舊衣回收捐非洲的計畫。

時尚界是否要參與社會議題，怎麼面對，我覺得很有意思，因為很多社會議題與時尚建構其上的基本價值是互相抵觸的，但至少開始正面面對這些議題，而不是假裝他們不存在，是好的開始（只不過這世界上有更多只成功一半的事）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/