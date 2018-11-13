個人意見》維多利亞的秘密

在一家女性內衣品牌的CEO的眼中，穿上內衣是「需要努力」的，難怪維密的銷售最近被許多熱情擁抱不同膚色、族裔、性別、尺寸的品牌打得落花流水，模特兒代表的當然是一個公司的形象，但維密的模特兒一排站出來就是一個充滿歧視的交友檔案「拒肥、拒矮，希望認識長髮的妳。」當女性有千種風貌時，為什麼要在一間讓自己感覺不良好的地方消費呢？

個人意見

全球最知名的內衣品牌－維多利亞的秘密－年度時裝秀於日前落幕，將在十二月二日進行電視及網路的播出，這個秀一直都是精彩、歡樂，美女如雲的場合，去年在上海舉辦的時裝秀全球的觀看人次達到十億次，是有史以來的最高，但在這衝到破表的觀看次數背後，無法掩飾的是品牌的銷售疲態跟一直下滑的市佔率以及公司股價（以及，儘管宣稱網路觀看次數最高，其實電視收視率也創下史上最低）。

我有一陣子很喜歡看維多利亞祕密的時裝秀，因為它毫不遮掩的招搖俗氣、豔光四射，超級名模穿上愚蠢但性感的服裝走在灑了金粉的伸展台上，盡情地賣弄性感，向鏡頭飛吻手指畫愛心，整體的氣氛是歡愉的，跟一般時尚品牌的高冷風範不同，但隨著維密認為自己已經有製造超模的能力，他們選用的真正大牌超模少了，有時候一看那個大合照會覺得自己來到康熙來了的錄影現場，小模排排站。

維密秀毫不遮掩的招搖俗氣、豔光四射，超級名模穿上愚蠢但性感的服裝走在灑了金粉的伸展台上，盡情地賣弄性感，向鏡頭飛吻手指畫愛心，整體的氣氛是歡愉的，跟一般時尚品牌的高冷風範不同。（AFP）

但重點不是服裝秀本身的評論，而是在當今，維多利亞的秘密服裝秀究竟對當代的女性有什麼意義？它本身傳遞的是什麼樣的價值？

這是一個很需要討論的話題，在時尚界開始熱烈擁抱多元文化、體型甚至性別議題的時候，維多利亞的秘密僅管在種族多元性上過關，但對於女性體型的認知其實非常有限，我看到經過十九年以後終於宣布從維密退休的名模阿德里安娜．利瑪在伸展台上落下感性淚水時，覺得她心裡想的可能是「終於能吃飽了」。

經過十九年終於宣布從維密退休的名模阿德里安娜．利瑪（圖）在伸展台上落下感性淚水時，她心裡想的可能是「終於能吃飽了」。（AP）

維密服裝秀的爭議一直以來都有，比如2012年名模卡莉克勞斯身著美國原住民的頭飾，搭配銀與綠松石首飾，就遭到美國原住民抗議，最後在播出時這個片段被剪掉了，但我覺得這件事最擾人的其實不只是白人公司對美國原住民文化的錯誤挪用，而是這套是一個「月曆女孩」的系列，卡莉身穿的美國原住民風味裝扮代表的是十一月的感恩節，感恩節其實在當代觀點下象徵的已經是白人殖民對美國原住民文化的摧毀，讓內衣秀品牌當作主題更加令人不安。

2012年，名模卡莉克勞斯在維密秀上身著美國原住民的頭飾，搭配銀與綠松石首飾，遭到美國原住民抗議。（AP）

最近品牌的CEO接受專訪，被問到為什麼維密秀上沒有跨性別女性或者大尺碼女性時，CEO說來參加服裝秀的「女孩們」都很努力才能站上維密伸展台，維密建立一個品牌很不容易，所以他們要注意公司的形象，這段話簡直振聾發聵，因為原來在一家女性內衣品牌的CEO的眼中，穿上內衣是「需要努力」的，難怪維密的銷售最近被許多熱情擁抱不同膚色、族裔、性別、尺寸的品牌打得落花流水，模特兒代表的當然是一個公司的形象，但維密的模特兒一排站出來就是一個充滿歧視的交友檔案「拒肥、拒矮，希望認識長髮的妳。」當女性有千種風貌時，為什麼要在一間讓自己感覺不良好的地方消費呢？

維多利亞的秘密到底是什麼？

其實它服裝秀的成名是在超級盃中間播送了廣告，吸引大批男性觀眾，對女性身體不了解的男性可能會把維密當成送禮首選，但滿懷熱忱看著維密服裝秀衣不蔽體的天使的男性，應該不知道這個秘密吧，現在網路上其實有很多真正的色情片喔。