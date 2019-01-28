個人意見》頒獎典禮的時代意義

國外的頒獎典禮是談論很多正事的場合，不只是明星在那裡感謝或誰穿得最漂亮。得獎者的致詞可以很有力的影響社會，當有人還在講「讚美主」的時候，有人已經為女性、為弱勢、為環保而發聲了，個人的格局就可以在這裡展現。

個人意見

今年的奧斯卡頒獎典禮有一點特別不同，那就是今年是一個沒有主持人的頒獎典禮，原定的頒獎典禮主持人，諧星凱文哈特因為以前有爭議性的言論被翻出，而他當下拒絕道歉，被主辦單位辭退，目前應該是會以沒有主持人，大家照流程走的型態進行。

很多人最近這幾年在反省頒獎典禮的時代意義，它是否已經過時，有人以從逐年下降的收視率來講，認為大家已經不再想看頒獎典禮了，我認為如果電影的票房數字一直成長，代表整個產業的體質健康，與影視產業有關的頒獎典禮，就應該對觀眾有一定的吸引力，也許是流程或頒獎的方式需要革新，但這點也很困難。

的確是可以很容易地說出「沒人想看得到最佳剪輯的人感謝他沒人認識的老母」，問題是做剪輯的人就是電影這個偉大工業的一份子，沒有他電影根本不是一個故事（其他包含音效、服裝、化妝、燈光種種，都很重要），在明星天天佔據版面的當代，給幕後人員一個機會去感謝他想感謝的人，是一件非常應當的事，只是「應當」跟觀眾的意願有一段距離，所以大家都覺得典禮往往過度冗長，但卻又缺乏正確的解決之道，這不是主持人，任何主持人能夠解決的，而是一個節目設計的方式。

今年的奧斯卡頒獎典禮原定的主持人，諧星凱文哈特因為以前有爭議性的言論被翻出，而他當下拒絕道歉，被主辦單位辭退。（AP）

頒獎典禮永遠有其時代意義，至少在時尚上有許多人開始作出改變，比如今年SAG頒獎典禮的主持人梅根穆拉利，就公開說「即使我是主持人，我保證一定會被電視拍到，但沒有品牌願意贊助我。」當然，對普通觀眾來說，一個大牌電視女星找不到品牌借她衣服這件事超無聊的啊，她那麼有錢不會去買嗎？

她當然可以去買，但重點是有很多比她不紅超多的小牌都可以得到最新款式的贊助，一切只因為她不是標準的樣品尺寸，這暴露出的是時尚界還是對尺寸存在歧視，儘管他們的目標客戶更可能對年紀相仿、生活經歷更豐富的梅根穆拉利產生更多共鳴，但樣品的尺寸就是模特兒所穿的，標準的最小尺寸，儘管時尚界開始更重視永續、包容，尊重不同的體型，但一個重要頒獎典禮的女主持人找不到贊助商，證明時尚界還是存在某種標準尺寸的迷思，而頒獎典禮正是一個讓大家正視這件事的最佳場合。

今年SAG頒獎典禮的主持人梅根穆拉利。（AFP）

事實上，國外的頒獎典禮是談論很多正事的場合，不只是明星在那裡感謝或誰穿得最漂亮，之前的金球獎女星共同穿黑，一起表達了對好萊塢性騷擾問題的團結與正視，也有人藉此機會對性別歧視、種族歧視的問題發聲，可從來都不是「政治歸政治，電影歸電影。」得獎者的致詞可以很有力的影響社會，當有人還在講「讚美主」的時候，有人已經為女性、為弱勢、為環保而發聲了，個人的格局就可以在這裡展現。

頒獎典禮因為是個重大平台，所以許多事可以藉由這個集合大家目光焦點的場合，來得到注意力並開始被討論，我認為這是頒獎典禮在二十一世紀新產生出的時代意義。

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