自由開講》衝衝衝2.0 不一樣的新內閣！

行政院長蘇貞昌今日（16日）在臉書Po文宣布懲處酒後失態的澎管處長。（圖擷自蘇貞昌臉書）

◎王恆

蘇貞昌「會做事」內閣本周才甫上任，不但馬上展開一連串行程，不但延續新北市長選舉「衝衝衝2.0」、「會做事」特質，也以蘇本人的社群網站、直播等方式快速向民眾傳遞「政府在做什麼」。有評論指新內閣是「網紅內閣」，但筆者認為，時代早已不同，紅不紅不是重點，政府能簡單、即時和人民傳達訊息，才是最重要的事。近來蔡英文總統臉書發文頻率漸增、聲量上升，以及蘇貞昌院長及內閣成員在社群的快速反應，對比還在內鬥的國民黨大老們，確實讓人民有耳目一新之感！

蘇貞昌上任院長後馬不停蹄展開行程，也不斷在其個人臉書粉絲頁「轉播」，除了告訴民眾簽署公文內容，還附上白話文，淺顯易懂。隨後更以影片方式，告訴民眾內閣的第一天在做什麼。從許多網友留言可以發現，民眾其實平常對於政府政務不是非常了解，這也顯示新內閣「即時傳達」做法的可貴之處。



蘇貞昌臉書粉絲頁：

媒體更報導，剛上任的第一次臨時行政院會，蘇貞昌就告訴閣員「年終買報紙廣告的時代已經過去」，每個首長都不能鬆懈，必須即時回應人民、傳達政府政策和解方。時代確實在變，蘇院長帶頭從自身做起，身為人民，也真心希望內閣首長可以上緊發條、追隨衝衝衝院長的精神，和人民零距離

對照隔壁棚國民黨各大老馬、王、朱、吳等人，已經開始為了總統大位殺得刀刀見骨，出書的出書、放話的放話，一點情面都不留，顯然已經迷失在去年九合一選舉的勝利中，把個人權位鬥爭放在前頭，人民權益拋在腦後，令人十分感慨。

筆者觀察網路輿論，雖然上任前蘇內閣頻頻被國民黨攻擊為「敗選者聯盟」，但內閣上任後衝出來的耳目一新之感，連國民黨立委在與內閣會面時也少了批評。政壇網紅會過氣，所以網不網紅不是重點，期待新內閣帶著這股氣勢，和蔡總統一起為台灣人民打拚，但求為台灣人民帶來最「清廉、勤政、愛鄉土」的政府！

（教師）

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