全面真軍》拒絕虛假國運昌隆，時代力量寬以律己嚴以待人的兩套標準？！

全面真軍
帶著追求進步的熱情參與黨員大會，保障少數族群的提案卻被行刑式否決，還聽到「原住民住在山上很多都很有錢」等言論，我是不是走錯棚了？我不是來參加追求理念跟進步價值的時代力量黨員大會嗎（崩潰）？
時代力量於上周六（12日）下午在新店召開創黨以來首次黨員大會，進行黨章修改。（資料照）
作為三一八後出現的新興政黨，時代力量為了將自身形象與民進黨做出區隔，始終以標榜進步價值的方式，包裝其追求理念的形象。但面對現實的政治環境，為了贏得選舉、吸納更多支持者，時代力量早已遭受數次立場搖擺與棄守理念的批評。如此將理念當口號空喊、以作秀標榜進步的手法，終究有被看穿的一天。
在時代力量支持者無法與進步價值完全劃上等號的前提下，對於黨內原住民保障與性別保障的政策出現反對聲音並不意外。若再考慮這些保守思想在台灣社會實屬多數，時代力量支持者中又有不少同時支持柯文哲等保守價值擁護者，實際投票時出現凌遲進步價值的結果，雖然錯愕，但不意外。這件事也不禁讓人想起2018年底的公投結果，呈現出所謂進步價值在台灣社會並非多數共識的真相，而在標榜進步的時代力量黨內投票中出現，更諷刺地顯出殘酷的現實：所謂進步價值在標榜進步與理念的政黨中，都難以存活。或許當國昌老師一廂情願的用相信台灣人民民主素養作為強推公投法修正的理由時，應該睜開眼睛看看自己黨內呈現的台灣現況。
或許當國昌老師一廂情願的用相信台灣人民民主素養作為強推公投法修正的理由時，應該睜開眼睛看看自己黨內呈現的台灣現況。（資料照）
而讓更多人灰心的或許是在標榜進步與理念的政黨黨員大會中，當「少數民族或女性應該靠他們的能力就好」的發言出現時，這個政黨卻依然包容。理念確實不是鐵板一塊，為了實現理念，容許一定程度的彈性與包容有其必要，但一面說不應種族與性別歧視卻同時包容種族與性別歧視言論的行為，是否已經超過可以妥協的界線？這還稱得上是實踐理念嗎？
很多朋友可能不知道，或者忘記了真軍們創立時的slogan：「拒絕虛假國運昌隆」。此刻，面對真相雖然苦澀，但我們依然可以勇敢堅持自己的價值，拒絕將理念作為檢討政敵的武器與宣傳口號。政治不需要聖人，但更該被淘汰的是只將理念作為對外檢討工具的假聖人。
本文經授權轉載自全面真軍 拒絕虛假國運昌隆，時代力量寬以律己嚴以待人的兩套標準？！
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