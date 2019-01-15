全面真軍》拒絕虛假國運昌隆，時代力量寬以律己嚴以待人的兩套標準？！

作為三一八後出現的新興政黨，時代力量為了將自身形象與民進黨做出區隔，始終以標榜進步價值的方式，包裝其追求理念的形象。但面對現實的政治環境，為了贏得選舉、吸納更多支持者，時代力量早已遭受數次立場搖擺與棄守理念的批評。

全面真軍

帶著追求進步的熱情參與黨員大會，保障少數族群的提案卻被行刑式否決，還聽到「原住民住在山上很多都很有錢」等言論，我是不是走錯棚了？我不是來參加追求理念跟進步價值的時代力量黨員大會嗎（崩潰）？

時代力量於上周六（12日）下午在新店召開創黨以來首次黨員大會，進行黨章修改。（資料照）

作為三一八後出現的新興政黨，時代力量為了將自身形象與民進黨做出區隔，始終以標榜進步價值的方式，包裝其追求理念的形象。但面對現實的政治環境，為了贏得選舉、吸納更多支持者，時代力量早已遭受數次立場搖擺與棄守理念的批評。如此將理念當口號空喊、以作秀標榜進步的手法，終究有被看穿的一天。

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