全面真軍》九二沒有共識：九段話戳破國民黨的謊言

1992年10月26日至10月30日，代表臺灣行政院大陸委員會的民間團體「海峽交流基金會」與代表中國國務院台灣事務辦公室的民間團體「海峽兩岸關係協會」，針對兩岸「文書驗證」及「掛號函件」事宜進行第二次工作性商談，此即稱為「九二香港會談」。「九二香港會談」成果為何？陸委會官方新聞稿表示：「功虧一簣」、「對一個中國表述無共識」。

鬼島跳曼波

長久以來，國民黨一直將「九二共識」作為其中國政策的「口號」。為什麼說是「口號」，因為仔細檢視，就知道「九二共識」根本不是「共識」，而是自欺欺人的政治語言。以下，就來破解「九二謠言」：

1. 1992年發生什麼事？

1992年10月26日至10月30日，代表臺灣行政院大陸委員會的民間團體「海峽交流基金會」與代表中國國務院台灣事務辦公室的民間團體「海峽兩岸關係協會」，針對兩岸「文書驗證」及「掛號函件」事宜進行第二次工作性商談，此即稱為「九二香港會談」。

2. 「九二香港會談」成果為何？

陸委會官方新聞稿表示：「功虧一簣」、「對一個中國表述無共識」。

3. 「九二香港會談」雙方有簽署文件？

沒有。因臺灣海基會提出之「書面協議」方案，原文為「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，並在落款簽署協議時，以「中華民國81年10月30日」作為時間註記，藉此凸顯台灣認知的「中國」是中華民國，以達到「一中各表」談判目的。面對這項書面協議，北京方面表示無法接受，並拒絕簽署，隨即離開香港，談判因此破局（參中央社整理）。

4. 何時出現「九二共識」這個名詞？

「九二共識」一詞源自1999年，時任中國大陸海峽兩岸關係協會副會長唐樹備聲稱，兩岸雙方已在1992年商談時，達成「認同一個中國的共識」。這是首度將上述會議內容概稱為「共識」的開始。隨後，時任行政院大陸委員會主委蘇起於2000年4月28日首度將上述會議內容概稱為「九二共識」，並加上「一個中國，各自表述」的解讀（參中央社整理）。

5. 中國政府口中的「九二共識」內容為何？

一個中國、一國兩制。

6. 中國國民黨口中的「九二共識」內容為何？

一個中國，在國內說各自表述，但遇到中國就不敢表述。

7. 中國政府與中國國民黨對於「九二共識」的交集為何？

一個中國。

8. 什麼是「共識」？

依教育部辭典，「共識」是指「共同體認的觀念、想法」。

如果不是「共同體認的觀念、想法」，就是不成「共識」的「共識」。

9. 所以九二到底有沒有「共識」？

習近平：推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」，確立了「和平統一、一國兩制」基本方針

馬英九：習近平對「九二共識」看法與國民黨有出入。



吳敦義：國民黨堅持九二共識，習近平、蔡英文都不對。



朱立倫：九二共識跟一國兩制完全是兩回事。

對於所謂「共識」的看法如果「有出入」、「不對」，那「共識」應該在於「沒有共識」。

本文經授權轉載自全面真軍 九二沒有共識：九段話戳破國民黨的謊言

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