全面真軍》韓國瑜高質感的代言人Wow so fantastic, so fun

把路名用念的念出來不等於RAP，如果這樣叫做RAP的話那白冰冰整個人跟整個MV也可以稱為NEW AGE了，太神秘、太心靈、太天人合一。

全面真軍

今天一早高雄市自費代言人白冰冰公布了他的高雄宣傳MV「來去高雄」，對於自費代言這件事情，除了對韓市長的愛之外沒甚麼好說的。這部MV公布後網友反應兩極，有人說「好棒好有質感」，也有人說「天啊我到底看了什麼」。真軍本來就是賤人，所以我們也要大聲的說出來：

「這部MV真的是Wow so fantastic！so fun！」

把路名用念的念出來不等於RAP，如果這樣叫做RAP的話那白冰冰整個人跟整個MV也可以稱為NEW AGE了，太神秘、太心靈、太天人合一。

仔細一想，白冰冰從來都是以雙重標準去對待他人。他可以在說別人「不是人」、可以在造勢場上說「泰國選女總統馬上淹大水」。但是被人家批評質感，立刻跳出來說「賤人閉嘴」，被證實說了這樣的話後，立刻出來梨花帶淚的說別人沒有敬老尊賢。質感這種東西很主觀，真軍從來就不是一個質感網頁，也常常被人說是賤人，我們都是全盤接收。真軍不認為「老」就是一個不好的代言人，但是從她的一連串作為來說，「倚老賣老」是讓我們感到反感的特質。

高雄的行銷策略已經很明確，要針對中年、年長，口袋比較深的長輩做行銷，所以代言人找了資深藝人，而愛情產業鏈總顧問找了瓊瑤女士，這是非常有遠見的，瓊瑤女士對於人與人之間複雜難解的三角關係、對於愛情的介入與迸發都有非常深入的了解，他的著作反映出了人生觀，相信以後高雄一定會有很多瓊瑤式的激戀。

韓國瑜的國際處長沒上任就離開，這也反映出了公部門所能給的待遇大概就是那樣，好的人才進不來、拐瓜劣棗跑出來，高雄發大財。小編就是英文不夠好，不夠Wow so fantastic, so fun，沒辦法成為高雄的好人才。

本文經授權轉載自全面真軍 韓國瑜高質感的代言人Wow so fantastic, so fun

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