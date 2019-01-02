全面真軍》九二共識就是兩岸統一，兩岸共同市場就是經濟陣亡

「兩岸共同市場」不是這麼簡單的東西！一般提到共同市場或區域整合，沒人在玩兩個國家的，兩個國家的區域整合我們叫做FTA，台灣跟中國要簽FTA也不是不行，但是純論兩岸的產業狀況，恐怕台灣會增加大量入超，中國有東西賣給台灣，台灣要賣中國甚麼？

全面真軍

習大大今天發表了《告台灣同胞書》40周年談話，也許是看到去年選舉的結果，決定不演了，直接告訴你臺灣的未來要安泰就是給我統！這番話把過去很多人想要模糊帶過的事講得很明，其中有個東西叫做「兩岸共同市場」，這玩意兒如果跟我們想的一樣的話，會把台灣經濟幹到阿黑顏、爽到死。

首先共同市場大概就是成員無關稅、對外共同關稅、彼此最惠國待遇、人員自由流通、跨國服務不設限啊blabla，目標是達成貿易政策上的一致、消彌成員間的所有關稅障礙。一般來說大家都喜歡這個東西，因為成員間貨物、服務自由往來，降低貿易成本，減少生產損失，大家可以「人進來、貨出去、OO發大財」，很棒齁？

但兩岸共同市場就不是這麼簡單的東西了。首先，一般提到共同市場或區域整合，沒人在玩兩個國家的，兩個國家的區域整合我們叫做FTA，台灣跟中國要簽FTA也不是不行，但是純論兩岸的產業狀況，恐怕台灣會增加大量入超，中國有東西賣給台灣，台灣要賣中國甚麼？納智捷？

其次，共同市場的優點在於多國共同促進貨物服務的貿易流動，台灣賣不了東西給中國，還可以賣給第三成員國，但是只有兩國，對比現在已有ECFA的狀態下，實在很難想像會有更多效益。

第三，共同市場目標是對外貿易政策一致，就算不看新聞也知道中國被美國加徵關稅了吧？然後美國是台灣第二大貿易對象這你也知道吧？那你知道台灣跟中國建立共同市場以後會變怎麼樣嗎？哇，好神奇，我們也要被加徵關稅了呢（棒讀）！

第四，其實如果我們有加入別的區域整合或共同市場機制，跟中國簽共同市場也不是不行，畢竟可分散風險，又可以擴大共同市場範圍。比方說在去年底生效的CPTPP，雖然美國退出，但也有以日本為首的11個國家，範圍含括5億人口，佔全球GDP的13%，雖然聽起來不是爆幹猛強，但也弱不到哪去，墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯這11個國家跟台灣的貿易關係並不差，雖然不像跟中國一樣那麼誇張，但也不少了。那你們還記得11/24的公投結果嗎？我們直接公投決定禁止核災地區農產與食物進口喔，而且是「沒有前提」的禁止喔！不是「啊，你有輻射殘留，我不准你進口」，是「幹，驗個屁，你給我滾」的禁止喔！所以日本（美國退出以後CPTPP就是日本說了算）就說：「抱歉捏，你們這麼機掰爹斯，所以要加入CPTPP很難爹斯。」然後中國已經開放進口囉，所以你還是很有可能透過共同市場買到精美的日本核食。

所以我們可以想像一下兩岸共同市場有多棒：中國人可以一直來，工作也一直增加，不過不知道為什麼做的都是中國人，我們沒多少貨是中國會買的，原本會買我們貨的美國也不買了，倒是我們的中國貨因為變更便宜所以越買越多，更棒的是這個過程當中我們的GDP會一直成長，但是其實都不是台灣人在賺，而對中國來說其實那點成長對比他們的虧損也不夠他們塞牙縫，我們會達到「中國人進來，中國貨出去，不知道是誰發大財」的美好成就！

這裡只談最簡單的單一概念，其實如果考慮到習大大對於統一的崇拜，也許中國會擴大讓利，但是代價是以後不准打嘴砲、沒有維尼熊、網路實名制甚至是PTT關站或被接管，有沒有我們跪下去、屁股翹高、自己塗KY還被人用狼牙棒捅馬眼的感覺呢？

然後全面真軍貼心提醒您：你所能想像得到的絕望劇本，絕對不是最絕望的悲劇，我們在去年1124就驗證過了。

本文經授權轉載自全面真軍 九二共識就是兩岸統一，兩岸共同市場就是經濟陣亡

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