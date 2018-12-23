自由開講》原來世上無「直」人？！

韓國瑜近日來推出的小內閣人選，遭受外界質疑與反彈！韓國瑜卻說「聖人難找」！（資料照）

◎李南衡

準高雄市長韓國瑜，十二月二日才宣布高雄市原民會主委，由前高雄市議員林國權擔任。但是林國權二年前成立和荔企業公司，招攬美女業務涉吸金，被依違反《銀行法》、詐欺等罪嫌提起公訴，全案刑事部分仍在台中地院審理中。外界質疑，違背韓國瑜重視操守的用人標準！林國權次日開記者會，宣布放棄接任原民會主委職務，他強調，怕這件事影響韓國瑜團隊形象，決定退出。

十二月十九日，韓國瑜公布小內閣人選，其中海洋局長朱挺玗引起外界反彈。有人質疑，朱挺玗有賄選紀錄，不適合擔任局長。朱挺玗選擇「暫不接任」。

十二月二十日，韓國瑜宣布小內閣後續名單，內定教育局長吳榕峯被爆出，過去任教政治大學時，曾被提案彈劾，最後被申誡處分。

韓國瑜感歎「聖人難找」。作家藤井樹發文批評，「選個正常人很難嗎？」。

知名作家藤井樹（吳子雲）發文抨擊韓國瑜小內閣人選，「選個正常人很難嗎？」。（圖擷自臉書）

讓我想起六十多年前看過的一幅漫畫，有兩個駝子在講話，旁邊站著一個面帶笑容的也是駝子。右上方詩寫著：「張駝提盒去探親，李駝遇見問緣因，趙駝拍手哈哈笑，世上原來無直人。」乍看此首詩，像是三位駝背老人間的自嘲，但實際上是，嘲諷了這世道世人的不正直。

《三駝圖》明代畫家李士達的繪畫作品。（截圖自網路）

（作家）

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