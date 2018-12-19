自由開講》不能蓋迪士尼嗎？韓國瑜當選才在想政策可行性？

◎魏水秀

新任的縣市首長馬上就要上任了，現在最受矚目的仍然是選前颳起一陣旋風的韓國瑜準市長。可惜的是壞風評居多，最近除了小內閣名單被批評為老藍男、回鍋肉之外，對於選前出力的楊秋興前縣長的無情，也是讓人見識到政治的殘酷。另外，對於選前他朗朗上口的高雄發大財政策，似乎還沒上任，就一條條的放棄「作夢的勇氣」了。



選前根本對政策可行性有多少評估，都令人懷疑，難道我們要接受這樣的無賴市長嗎？高雄人接受嗎？（資料照）

除了一般人都知道的，中國觀光客要大量到高雄，重返昔日一條龍的「榮景」，控制權在中國各省政府的核准印章上。而中國極可能今年實際經濟成長率只有1.67%甚至是負的，他們自己都無所不用其極的在提升內需了，根本無暇顧到台灣的藍營執政縣市。這樣的「人進來」只是寄望在虛無的基礎上，風險太大連觀光飯店業者都不敢樂觀。

而這幾天，更傳出選前信誓旦旦要引進迪士尼樂園，在拜訪相關專業人士後，也髮夾彎轉向，並說迪士尼要有一億人口的市場，台灣只有2300萬不夠。選前韓國瑜說高雄要增加到500萬人口，這是一個夢想目標，要大家有勇於做夢的勇氣。順著韓國瑜的思維，台灣人口雖然2300萬，但國際旅客一年有超過1000萬，這樣要爭取迪士尼雖然還有差距，但不可能爭取嗎？

而這幾天，更傳出選前信誓旦旦要引進迪士尼樂園，在拜訪相關專業人士後，也髮夾彎轉向，並說迪士尼要有一億人口的市場，台灣只有2300萬不夠。圖為：法國巴黎迪士尼樂園。（路透）

再參考香港，香港迪士尼2005年開幕，那一年香港人口690萬，外來旅客人數2340萬，合計還比台灣現在的少。而今，香港人口增加到740萬，外來旅客人數已經5800萬了，香港迪士尼一年的遊客數620萬人次。從這些數據來看，在高雄爭取迪士尼，並非完全沒有利基點，怎麼會還沒上任市長，並跟各局處作全盤的推演跟招商計畫，韓國瑜現在就放棄作夢呢？

韓國瑜選前對於執政數據概念的缺乏，已經是公開的祕密，在辯論會上更是狂輸給競選對手陳其邁。而如今，帶著89萬高雄市民期待準備上任，卻還是沒有準備好的樣子。甚至，對自己提出的政策，讓人家有準備「一皮天下無難事」的感受。顯然，選前根本對政策可行性有多少評估，都令人懷疑，難道我們要接受這樣的無賴市長嗎？高雄人接受嗎？

（經濟學博士）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/