自由廣場》盧秀燕嫌票太多了

◎ 賴彥丞

韓國瑜在找涉嫌吸金詐財的林國權擔任高市府原民會主委，被各界強力抨擊而打消念頭後即「學乖」，縱使之後有中意人選，發現對方有酒駕前科也只好剔除。然而盧秀燕可就不一樣了，在派系分贓與政治酬庸為原則下，一點也不在乎對方品格與社會觀感，早在第二波公布之小內閣成員中，被任命為中市府秘書長的黃崇典，就已被揭露於胡志強擔任市長時期，曾因阿拉夜店大火和「歡喜就好」酒店違建案的稽查不力，而兩度遭監察院彈劾下台。對於輿論非議盧秀燕不但置之不理，更變本加厲：如今第三波人事任命竟找涉嫌家暴妻子與恐嚇小孩的羅仙法擔任財政局長。

盧秀燕曾說用人會重視廉潔與操守，然而找一個被監察院兩度認定不適任的人當秘書長，算哪門子「廉潔」？找一個會對妻兒暴力相向的人當財政局長又置「操守」於何地？盧秀燕自詡「媽媽市長」最懂女人心，卻找家暴犯任官，豈不荒謬可笑？對此盧秀燕的回應竟是「不評論私領域，也不影響我信賴他的財經專業」，難不成之前說的重操守，全是唬弄市民的幹話？

實際上，盧秀燕自當選起的作為就頻頻讓人搖頭：不顧AIPH（國際園藝生產者協會）反對而蠻幹市民免費看花博的民粹政策，破壞市場機制又讓台中舉債；山手線明明是對台中長遠發展有益，卻為反對而反對，直到被海線居民罵翻後，才改口稱只是要測試中央支不支持，簡直是在考驗市民的智商與容忍度；拜訪顏清標家族時，還高調稱「我們都會配合」、「我很放心不會被顏議員罵到」，自甘當派系黑金的傀儡而無視行政倫理。

盧秀燕的行徑一再讓市民傻眼，看來她真的嫌票太多了！

（作者為中興大學學代會學生議員）

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