文青別鬼扯》吳寶春，不意外！

文青別鬼扯

昨天FB上一狗票人都因為吳寶春而崩潰、氣憤。幾年前他才在媒體上展露出一副不在乎不屌不屑中國大陸市場的架勢，如今他卻為了中國大陸市場而屈膝。

幾年前，吳寶春才在媒體上展露出一副不在乎不屌不屑中國大陸市場的架勢，如今他卻為了中國大陸市場而屈膝。（圖片來源：網路）

其實商人為利無可厚非，鬼王也支持他積極開拓市場。但你過去也不必擺出一副正氣凜然的模樣吧？！

不過，說真的，吳寶春會這樣，鬼王一點也不意外。如果大家聽聞過一些烘焙業界的八卦，就能理解了。

鬼王得先聲明一下：鬼王本來就不喜歡吃吳寶春麵包，但主要原因並不是因為吳寶春個人，而是鬼王偏好吃傳統的台式軟麵包，餡料最好是克里姆或奶酥。

台式麵包走的是日本路線，強調的是鬆軟。鬼王雖然整天飄來飄去，但當阿飄之時，也吸取不少地氣，所以偏好台式麵包。至於歐式麵包，鬼王總覺得吃起來又硬又有點酸味，實在有夠痛苦，沒必要跟別人一樣裝高尚學優雅。這就跟鬼王喝咖啡時，總會堅持台糖二砂絕對要加好加滿一樣，真的沒必要學文青喝黑咖啡。

至於歐式麵包能在台灣市場能在台灣興起爆紅，吳寶春可說功不可沒。當初他獲得「路易樂斯福世界盃麵包大賽」（Coupe Louise Lesaffre）個人賽冠軍，馬上被捧為台灣之光。你想想看，一個不產小麥的地方居然能誕生出世界麵包冠軍（請別拿台中大雅一年不到300公噸的產量來跟鬼王吵），乍聽之下就好比新疆烏魯木齊冒出一間米其林等級的海鮮餐廳、台北市的建國中學養出環球小姐冠軍一樣，這是多麼不可思議的怪事。至此之後，台灣的大街小巷就掀起一股吃歐式麵包的熱潮了

至於歐式麵包能在台灣市場能在台灣興起爆紅，吳寶春可說功不可沒。當初他獲得「路易樂斯福世界盃麵包大賽」（Coupe Louise Lesaffre）個人賽冠軍，馬上被捧為台灣之光。（中央社）

不過，吳寶春獲獎雖然為台灣的烘焙業界打了一支強心針，我們也能培養出世界等級的烘焙師傅，但台灣的麵粉與烘焙業界卻未以他為榮。原因很簡單，他從頭到尾都沒感謝過一大群默默支持協助他、把他推向世界冠軍的幕後功臣。

「路易樂斯福世界盃麵包大賽」其實很年輕，歷史不算悠久，1992年才開始。它分為「團體賽」和「個人賽」，分別為四年舉行一次。例如，2008年舉辦團體賽，當時台灣隊由三名烘焙師傅吳寶春、文世成、曹志雄組成，獲得第二名，而吳寶春也因此獲得參與2010年個人賽的資格，進而獲得冠軍。但鬼友們必定都知道，會唸書不代表會考試，長的帥不代表會撩妹。同樣的，會做麵包，不代表你就知道如何面對國際性的麵包比賽。

麵包競賽會有清楚的規則，要求在一定的比賽時間內做出一定數量的長棍麵包、甜麵包或藝術麵包，每個出爐麵包的重量必須在限定範圍內，而參賽者能使用的原料與設備也都有清楚的規定。所以，參加世界麵包大賽不僅要有超絕的天賦技藝，你同時得先在嚴苛的受訓過程中脫穎而出。至於這個團隊的組成與受訓計畫，就要有專人籌劃與協助了。

台灣隊第一次參與2008年的世界麵包大賽就是由位於新北市八里的「中華穀類食品工業技術研究所」所主導。穀研所就如同國內烘焙界的哈佛大學，幾十年來訓練出一狗票麵包師傅。你如果有機會問一下台灣大街小巷內四處林立的麵包店老闆，大部分都曾去穀研所上過課。

當初在穀研所盧訓所長與施坤河副所長的支持與鼓吹下，台灣幾位頂尖的麵包師傅（包含吳寶春）因此有機會前往巴黎參加麵包大賽。一個能出國比賽的團隊能組成，絕對不是拿起手機把這些人約一約就能搞定的事。

2008年「路易樂斯福世界盃麵包大賽」舉辦團體賽，當時台灣隊由三名烘焙師傅吳寶春（右）、文世成（左）、曹志雄（中）組成，獲得第二名，而吳寶春也因此獲得參與2010年個人賽的資格，進而獲得冠軍。（中央社）

首先，你要有人能弄懂比賽的規則與流程，還能協助報名、規劃日後前往巴黎比賽的食宿安排，這就必須是和法國的烘焙業界、與主辦單位有connection的人才能勝任。其次，在巴黎比賽時能使用的原料與設備，也跟台灣烘焙業界的習慣大相徑庭。例如，你使用的麵粉也必須是法式規格的T45/T55/T65，而不是一般台灣民眾熟悉的低筋、中筋、高筋麵粉。據鬼王瞭解，在巴黎比賽時使用的烤爐也跟台灣麵包店慣用的不太一樣。因此，出國前要有個受訓練習的過程，團隊成員必須集中吃住在一起。受訓場地必須是專業的烘焙廚房，配備有與比賽規定同等級的烘焙設備。受訓期間會使用到大量的麵粉、烘焙原料，也必須有人提供。團隊成員共同練習時，也要有人模擬裁判，提供專業見解。最後，這群國家代表隊前往巴黎比賽的機票與食宿，也得有人買單。

而這一切都是由穀研所邀集國內的烘焙與麵粉業者共同統籌規劃與贊助，無論是2008年的團體賽或是2010年吳寶春獲得冠軍的個人賽，均是如此。如果沒有一群人在背後默默的努力付出與協助，吳寶春可能連抵達戴高樂機場後該如何出關、如何搭乘RER進入巴黎市區、如何去飯店check in、怎麼到比賽會場報到都不會。

不過，吳寶春獲得世界冠軍的殊榮，成為台灣之光、媒體寵兒後，他似乎遺忘了一路走來曾幫助過他的人。吳寶春在媒體前從未感謝過這群曾經支持、提拔、協助過他的人與廠商，他把這一切都歸功於他自己。

這一切都是由穀研所（中華穀類食品工業技術研究所）邀集國內的烘焙與麵粉業者共同統籌規劃與贊助，無論是2008年的團體賽或是2010年吳寶春獲得冠軍的個人賽，均是如此。（照片翻攝自中華穀類食品工業技術研究所官網）

多年前鬼王曾花費好長一段時間研究台灣的麵粉與烘焙業發展史，當時訪問過許多烘焙業界人士。但每當提及吳寶春時，受訪者卻都避而不談，或輕輕帶過。後來經某位長輩私下告知，才知道其中的曲折離奇。據說他與最早提拔他的Pasadena，也是如此。

所以過去他曾在媒體面前配合風潮，展現一副不屑中國大陸市場的屌樣，不讓人意外。如今為了中國大陸市場，又變了個人，同樣也不讓人意外。

本文經授權轉載自文青別鬼扯 吳寶春，不意外！