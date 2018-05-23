文青別鬼扯》為何只要涉及到「吃」的問題，大家就會開始鬼扯？

糖分攝取會不會影響身高發育，至今根本沒有任何嚴謹的科學證明與研究報告。但近日員林大同國中卻說：「員林大同國中早在5年前即全面推行減糖運動，校長施純在笑說，男學生在校3年身高平均增加12公分，成為他前往小學招生時的宣傳利器。」，是不是有些地方怪怪的？！

文青別鬼扯

不知道為啥，台灣多年來沒啥進步就算了，還出現一堆道德正義魔人整天鬼扯亂搞，大家都只討論立場問題，完全不管是否有任何科學根據或現實上的可行性。反正只要站在道德的制高點上，就可以把對手妖魔化，然後鬼扯自己這套好棒棒。

今天看到彰化縣推動校園全面禁止含糖飲料的新聞，員林大同國中馬上附和說，「員林大同國中早在5年前即全面推行減糖運動，校長施純在笑說，男學生在校3年身高平均增加12公分，成為他前往小學招生時的宣傳利器。」

彰化縣衛生局去年3月正式發布禁令不准含糖飲料進入校園、違者開罰。（彰化縣政府官網）

奇怪，這個校長是完全不懂基本的因果邏輯觀念嗎？兩個事件就算同時發生，不代表彼此必然有因果關係啊！

國中男生本來就處於發育快速長高的階段，你可以說這是因為沒喝含糖飲料所致？誰知道放學回家會不會喝？

國中男生於青春期這段期間會幹的事很多，例如整天偷看女生，偷看A書A漫A片，我們可以因此說因為他們都偷看3A產品，所以增加了12 cm嗎？

此外，就算要說明這項政策很棒，也有要比較的基礎吧。

根據衛福部國民健康署的「台灣國民營養健康調查計畫」於2010年的資料顯示：

七年級男生平均身高：156.8 cm

九年級男生平均身高：169.5 cm

也就是說，在沒有刻意控制飲食與糖分攝取，啥事都不幹的狀況下，國中男生三年的平均身高就會增加12.7cm。（資料來源）

然後呢？然後彰化員林大同國中於校內嚴格推動減糖運動，結果男生的平均身高增長12 cm。

哇勒，你刻意推動禁止含糖飲料，結果還比沒刻意推動的還短了 0.7 cm。

請問我們可以因此說，這項政策不好，會讓國中男生變短嗎？我們可以說，若唸員林中正國中，長的比人家矮嗎？

當然不行！因為糖分攝取會不會影響身高發育，至今根本沒有任何嚴謹的科學證明與研究報告。鬼王只知道，自己就算戒掉每天至少要喝一杯50嵐和一瓶茉莉蜜茶的好習慣，還是一樣長不高。

所以呢？所以面對各種與飲食相關的宣稱，大家真的要小心一點。鬼扯很多，不知道自己也在鬼扯的人更多。

至於記者，大家就不必苛責了。他們現在很辛苦，一天至少要發兩三篇稿，忙到連判斷鬼扯的能力都喪失了。

本文經授權轉載自文青別鬼扯 為何只要涉及到吃的問題，大家就會開始鬼扯？