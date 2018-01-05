文青別鬼扯》這就是標榜愛台灣農業的教授的學術水準？！

◎文青別鬼扯

前天鬼王針對Power錕講說以色列糧食自給率高達95%的怪論批評後，顯然迸出了許許多多的Echo。然後啊，今天政大的徐世榮教授則出來為李教授申冤。他說：

「「駐台北以色列經濟文化辦事處（Israel Economic and Cultural Office in Taipei）」的官方網頁，以色列的糧食自給率是高達93%，這與李錫錕老師所說的95%只差2%。」

「《文青別鬼扯》自己不查，並且用粗鄙的話語來批評李錫錕老師，這是否適當？作者是否應該要有雅量，向李老師致歉？」

（作者提供）

OKAY，你身為政大教授，多年來一直關心農業，很愛口口聲聲喊愛台灣農業、愛小農，也愛說台灣糧食自給率很低、要保護農地，但卻連「糧食自給率」的定義究竟為何都搞不懂。今天看到您的發言，我真的很納悶，你過去一直喊糧食自給率到底在喊啥鬼？既然你要公開嗆，就別怪我打你臉。

首先我們來看一下，以色列官方怎麼寫的：

「以色列的自產食品滿足國內93%的需求，剩餘部分由進口的糧食、油菜籽、肉類、咖啡、可可和糖來補充，數量遠遠低於農業出口產品。」

（作者提供）

看到沒？人家用的是「自產食品滿足國內93%的需求」，是「自產食品」，不是「糧食自給率」好嗎？「自產食品」和「糧食自給率」根本就是完全不同的東西，徐老師您看網頁時，是忘記戴老花眼鏡了嗎？

其次，大家必定會問，這兩者有啥不同？我們之所以會關心糧食安全問題，就是怕大家餓肚子，因此會去追問「自給」能力的問題。倘若台灣人一年要吃掉5萬根香蕉，但卻只能生產3萬根，香蕉的自給能力就是60%。

但現在問題來了，我們會吃的食物有上百上千種，我們當然不能只看單一的食物。有些食物很重要（白米），供應不足真的有問題。但有些食物真的一點也不重要（如魚子醬），就算國內毫無生產能力也沒啥關係。此外，每個人會吃的東西也不同。因此，我們在看糧食自給率時，必須看整體性的指標（必須全部納入考量）才準確。

不過，就算看整體性的數據，還是會有問題：每種食物的狀況都不同，你要怎麼比？如果全都用重量，或用計量來比較，根本比不了。打個比方，豬肉到底要用「頭」來計算，還是用「公斤」來算？同樣的，1公斤白米和2公斤的蓮霧相比，表面上蓮霧比較多，但白米的重要性卻更大。

因此，要將這全部食物的自給率一起計算時，必須用更基礎且共通的單位，而通常不外乎兩種：價格和熱量，但幾乎都是以熱量為計算基準。為何呢？因為這是二次大戰時美軍發展出來的概念指標。戰爭時的飲食思維很清楚，可以吃不好，但至少要吃飽，所以一定要維持基本的熱量供給。因此，糧食自給率都是以熱量為權數來計算。

如果糧食自給率是用熱量計算，相信大家就會知道為何美國、加拿大、法國這些國家的糧食自給率會這麼高？很簡單啊，因為他們地大物博，土地成本便宜，大規模種植小麥、玉米這種糧食作物。由於穀物與油籽（花生、黃豆等）的熱量很高，所以計算出國內能生產的熱量數值就很高，糧食自給率因此很高。

我們再來看台灣的狀況。大家每天吃的幾乎也都是台灣自己生產的米、雞肉豬肉、青菜水果，為何糧食自給率只有30%？很簡單，因為我們每年得進口大量的穀物糧食。所以就算我們吃的豬肉雞肉是國產的，但這些豬豬GG吃的飼料玉米是從國外進口的。同樣的情況還發生在沙拉油和麵粉這些食物上，我們用的沙拉油和麵粉雖是國產的，但黃豆和小麥都是從國外進口的。因此，在計算糧食自給率時，表面上你看這些東西都是國產的，但他的原料卻是進口的。換句話說，這些食物所能帶給我們的基本熱量都是由國外生產的。計算到最後，我們的糧食自給率因此變得很低。

（作者提供）

所以大家有搞懂嗎？「糧食自給率」和「自產食品」是兩種完全不一樣的東西。我們吃的很多食品都是自產的，但因為原料都來自國外，所以糧食自給率還是很低。

我們再來看看以色列。以色列的幾乎都是沙漠，可耕地不多，怎麼可能拿這些稀少的耕地資源來種糧食穀物？他們當然會運用高科技發展高經濟價值的商品作物啊。而從相關國外資料，大家也都能看得出來，以色列跟台灣很像，每年進口大量的穀物糧食與糖，其中穀物進口量更高達總需求量的85%以上。穀物的熱量很高，糖的熱量更高，這些超級高熱量的食物原料幾乎都靠進口了，以熱量為計算基礎的糧食自給率怎麼可能會高？就算以色列的自產食品高達93%，但原料幾乎都仰賴進口，糧食自給率絕對還是非常低。

當然，大家必定會問，以色列的糧食自給率到底是多少？誠如鬼王所說的，FAO在看待糧食安全議題時，早就不再使用這麼落後的指標了。所以即使上了FAO的統計網站，也找不到以色列的糧食自給率。

至於Power錕的小編還很認真說，他有查FAO的資料。拜託喔，老闆惹的禍，居然要小編出來坦，這到底在幹啥？然後小編也很可愛，你就偏要證明給大家看，你完全外行嗎？你查到的是「糧食供應量」的數據，但糧食供應有分「自產」和「進口」兩種，這上面只有總供應量，沒有區別自產和進口量（通常還得再計算前一年度的留存量），你要如何得知單一食物的自給率？其次，要計算整體的「糧食自給率」，又得再將所有的食物供應換算成熱量，單位根本不可能是「噸」。Power錕小編啊，你這樣只是在證明你完全外行ㄟ！！！

小編外行就算了，畢竟他只是名小編。那我們的徐大教授呢？鬼王上面已經講解得很清楚了，如果你有弄懂「糧食自給率」的概念與計算方式（這部分很容易，農委會出的「糧食統計年報」上面都有寫，Google也能找到），就必定知道這和「自產食品」是完全不同的東西。以色列的「自產食品」雖能滿足國內93%的需求，但不代表其糧食自給率也這麼高。

其次，有搞懂糧食自給率意義的人，光是看以色列的糧食進口依賴比例就能推論出（進口比例很容易google到），它的糧食自給率絕對不可能高達93%或95%。但鬼王很驚訝的是，徐教授居然連這點sense都沒有。

鬼王想說的是，徐教授您不但連「自產食物」和「糧食自給率」的概念都分不清楚，請問您嗆我自己沒找資料時，都不覺得臉紅嗎？

其次，一個糧食穀物幾乎全賴進口的國家，糧食自給率絕對很低，這是基本的概念與常識。而從以色列基本的農業型態與農產進口概況就能推論出，「95%」這個數字絕對是在鬼扯。徐教授您連這點基本的判斷能力都沒有，只是證明你根本搞不懂糧食自給率到底怎麼算出來的。我還真不知道多年來您口口聲聲喊台灣糧食自給率很低，到底是在喊啥鬼？

最後，很多網友都查出來，Power錕參考的應該是農委會的資料，徐教授也幫他找出以色列的資料（雖然充分證明錯誤啦）。但鬼王想說的是，身為學術專業工作者，對資料抱持懷疑的眼光，不是該有的態度嗎？農委會上面的文章鬼扯，就表示教授也能跟著鬼扯嗎？

如果連看到「93%」這個數據都不會懷疑一下，就只是證明你是外行的。既然是外行，就拜託你別跨界隨便鬼扯了！





本文經授權轉載自文青別鬼扯：這就是標榜愛台灣農業的教授的學術水準？