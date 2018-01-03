文青別鬼扯》Power錕，您的學術自給率有多少？

這年頭好像只要跳出來罵個農舍、講個糧食自給率問題，就很屌很有社會意識很有批判精神。但身為一位教授，應該知道價值立場是一回事，但事實檢證又是另一回事吧！如果批判都跟網路言論沒啥差別，這就表示做學問的功夫可能不是很強，學術自給率很低ㄟ！

文青別鬼扯

Power錕顯然紅一陣子了，但他到底說過些啥？說真的，鬼王不是很清楚，也懶得去理解。但身為台大教授，居然什麼都能談、啥都能罵一下，把自己搞得跟名嘴似的。鬼王還不只是醉了，根本就徹底ㄎ一ㄤ了！

其實用一些價值觀做道德性批評真的不難，但身為教授，至少應該知道相關論證必須符合邏輯與嚴謹性，所說的每句話都要有一定的證據支撐吧。今天就有鬼友傳來Power錕討論農舍與農業、糧食自給率的問題。內容跟大家在網路上看到的都差不多，反正就是宜蘭蓋了一堆農舍，破壞農地。然後台灣的糧食自給率很低，政府放任這樣搞下去，根本就亂七八糟。然後Power錕還舉了以色列的例子，說以色列跟台灣一樣，隨時都有戰爭的風險，但人家以色列的糧食自給率卻高達95%，台灣只有30%，實在很糟糕。

以色列的糧食自給率何時高達95%了？有誰提供解答嗎？（圖：截自臉書）

靠Ｘ，以色列的糧食自給率何時高達95%了？鬼王還真百思不解。以色列的農業科技確實很強，努力發展滴灌系統，但人家都是以生產高經濟作物出口為主，至於需要使用大量綠地與水資源的糧食作物，以色列當然毫無能力推廣種植。因此，以色列一年所需消費的糧食穀物（包含畜牧業飼料），其中有80%仰賴進口。

糧食自給率是以熱量計算，所以穀物生產越多的國家，糧食自給率也就越高。以色列為了更有效率地使用他們珍貴的可耕地與綠地，當然不可能將此拿來生產糧食作物。因此，他們努力提高農業技術、發揮農業科技優勢，生產出口單經濟作物（如花卉），然後再進口糧食。啊你說以色列的糧食自給率高達95%，請問你的數據到底是哪裡來的？？？？

話說回來，糧食自給率是二次大戰美軍發展出來的指標概念。但這幾年來，大家早就發現，這項指標根本無法衡量現代社會的飲食生活了。例如，當初戈巴契夫倒台前夕，莫斯科的居民已經為了糧食短缺問題幾乎都要暴動了。但西伯利亞卻有一堆馬鈴薯爛在倉庫內。若用此種老舊呆板的指標來看當時的蘇聯，糧食自給率很高啊。但當一個國家缺乏完善的物流體系與市場流通機制，你生產再多糧食也沒用。同樣的，當台灣人的飲食習慣早就改變，每年公糧倉庫有一堆米都放到爛掉，還是有一堆平常自己連早餐都不吃米飯的文青跳出來說糧食自給率很重要，完全罔顧中華民國政府每年浪費200億台幣在公糧上的事實。

因此，這幾年來聯合國農糧組織FAO早已不再用糧食自給率這項落後的指標了，但很奇怪，台灣的文青們卻一直談一直談一直談，談到地老天荒海枯石爛周瑩生子吳聘投胎，居然還在談。對此怪狀，鬼王也完全看不懂。

雖說鬼王一直很反對用糧食自給率的概念來討論台灣的農業問題，但既然李教授想談，我們當然也不能阻止。但鬼王想強調的是，拜託你好好談可否？不要罔顧事實亂談好嗎？

同樣的，如果你真的在乎農地問題，為何不罵一下當初提拔欽點你參選台北縣長的李登輝？如果不是李登輝，〈農發條例〉會放寬嗎？

最後，奉勸李教授，這年頭好像只要跳出來罵個農舍、講個糧食自給率問題，就很屌很有社會意識很有批判精神一樣。但你是位教授，應該知道價值立場是一回事，但事實檢證又是另一回事吧！如果您的批判都跟網路言論沒啥差別，這就表示您做學問的功夫可能不是很強，學術自給率很低ㄟ！

本文經授權轉載自文青別鬼扯 Power錕，您的學術自給率有多少？