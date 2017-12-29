文青別鬼扯》鬼扯的公民．鬼扯的香腸

◎文青別鬼扯

最近「有心肉舖子」的老闆郭旭英獸醫師以「公民寫手」的身份在「上下游」刊登了一篇奇文〈香腸可以不加亞硝酸鹽嗎？〉，文章刊出後，立即遭受許多食品專家的吐槽。相關討論大家可以參考：

韋恩的食．農．生活：https://goo.gl/MBxfEF

Lin bay 好 油：https://goo.gl/9cLdey

撇開食品專業細節先不討論，鬼王認為這篇奇文與「有心肉舖子」整個行銷操作手法潛藏著更嚴重的道德性問題。

首先，我們先來看這篇文章究竟在哪露出發表？被如何定位？郭旭英獸醫師基本上是以「公民寫手」的身份將這篇奇文投稿至「上下游」，請問啥是公民寫手？根據上下游的定義，只要關心的是公眾性與建設性的議題，任何人都可以擔任公民寫手，並將文章投稿至上下游刊登。

香腸的食品安全問題，看起來確實是公眾性的議題。但奇妙的是，「有心肉舖子」的官方網站卻也刊登了一模一樣的文章。刊登的原因很簡單，就是因為「有心肉舖子」現在賣起了沒有添加亞硝酸鹽的香腸，所以基本上這篇文章基本上就是篇商業廣告文。

大家也知道，這年頭啥鬼訴求都能冠上「公民」兩個字。文青每次講那堆根本不接地氣、一般死老百姓無感的理念，也都自稱自己代表公民的聲音。但我們這位本身就在經營肉品生意的郭旭英獸醫師，說真的還真TM厲害，利用公民寫手的身份將自家的廣告文偷渡進上下游，讓一般死老百姓以為這是專業人士關心民眾食安所寫出的文章。

可笑的是，上下游自己的訂定的「作者稿件規範」就寫得清清楚楚，上傳的稿件不得有「任何廣告宣傳的文字」，結果就被這位肉販偷渡成功。奇怪了，上下游是完全不審核稿件的嗎？看到如此明顯的廣告宣傳文，居然還來函照登，實在讓人匪夷所思。

雖說食品專業與獸醫是兩個完全不同的東西，但此種利用醫師專業的身份，遊走於商業利益的作法，你們有沒有覺得這跟那位同時有腰子科醫生身份、但又同時在賣魚、然後又因為詐騙健保而被起訴的魚販至少有87趴像？

講到這，想必郭醫師必定會跳出來喊冤說，他真的是出於良心所以賣起無添加亞硝酸鹽的香腸，所以寫了這篇文章，希望能喚起民眾的食安意識。

對啦對啦，如果是真的出於佛心做功德，我們也就認了。但讓人搞不懂的是，「有心肉舖子」其實有賣兩種香腸：

「有心肉舖子」所販賣的兩種香腸，你們看出好笑的地方了嗎？（作者網路截圖）

1） 無添加亞硝酸鹽的獨門配方「只有豬肉香腸」，訴求為一般消費者，一包180。

2） 產銷履歷香腸，有添加亞硝酸鹽，訴求為餐廳採購使用，一包100。

你們看出好笑的地方了嗎？如果你真的覺得亞硝酸鹽很可怕很該死，理論上你都不該賣這樣的香腸啊，為何你賣給餐廳的香腸卻有添加亞硝酸鹽？是說一般人去餐廳也不會過問，所以也不用在乎他們的死活嗎？為何你能一邊寫文章罵亞硝酸鹽，另一邊卻將有添加亞硝酸鹽的香腸賣給餐廳業者，再讓他們煮給消費者吃呢？然後啊，兩種香腸根本是同一張圖，只是顏色不一樣而已。郭醫師，您這樣的作法真的讓人看不懂耶。

最後，如果大家有看一下韋恩和好油的評論，就會清楚知道，添加亞硝酸鹽本來就是出於安全的考量，避免肉毒桿菌的危害。香腸當然可以不添加亞硝酸鹽，但這需要更高的食品安全技術與成本來維繫。所以呢？所以郭醫師這篇文章的命題「香腸可以不加亞硝酸鹽嗎？」，根本就是徹底Nonsense的假命題。這種命題方式就如同以下的文章標題

「去韓國可以不搭飛機嗎？」

--- 廢話！搭飛機雖然會有空難的風險，但卻最迅速。你當然可以搭船，也可以抱顆籃球游過去啊，只是這樣會很累。

「生理期可以不用衛生棉嗎？」

--- 廢話！生理期當然也不一定要用衛生棉，你可以包尿布，也可以不斷換內褲啊。

各位鬼友看到這應該有個清楚的輪廓了。簡單來說，郭老闆先是製造出一個假命題，讓大家覺得亞硝酸鹽很可怕，然後還說沒有添加亞硝酸鹽的香腸才是記憶中的味道（最好是啦，人類早在幾千年前就開始知道在香腸和火腿內加了，你小時候最好是吃過沒有添加這些東西的香腸啦）。結果哩？結果郭老闆就以公民寫手＋獸醫師的身份，沒花任何錢就成功置入了他們家的廣告文。後來呢？後來鬼王就發現他一邊口口聲聲宣稱沒添加亞硝酸鹽的香腸很棒，還同時將有添加亞硝酸鹽的香腸賣給餐廳業者。

這就是所謂的「公民」的行徑！





本文經授權轉載自文青別鬼扯 鬼扯的公民．鬼扯的香腸