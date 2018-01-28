文青別鬼扯》水果擺盤與國軍戰力？！

◎文青別鬼扯

雖說這篇內容跟農業沒啥關係，但因為水果擺盤上的果品好歹也是農產品，鬼王就決定抒發一下了。

話說最近鬼王參加了一項國軍舉辦的活動，這項活動主要目的是要建立良好軍民關係，所以邀請了許多地方相關人士與政要參加。由於鬼王上輩子有努力修行，福報特多，陰德值已趨於無限大，所以有機會見識到整個活動的籌備狀況。

嚴格說來，跟軍隊該幹的開槍打砲射飛彈搞爆破相比，這也不是多重要的活動，就是頒頒獎、吃吃飯、拍拍照、唱唱歌而已，又不是高裝檢、演習或師對抗，氣氛與情緒應該都要輕輕鬆鬆的。

不過，即使是輕鬆的活動，此次活動仍然花了許多時間彩排、預檢。為了許多一個又一個上級長官來視導，這項簡單的頒獎與會後餐敘聯誼活動居然要花五天的時間進行場地佈置。為何要五天呢？因為第一、二天場地布置完成後，接下來每天都會有不同的長官來巡視。A長官看了可能會說，廣場上每個攤位的塑膠板凳的擺法，椅腳的方向與角度要標齊。之後B長官來看時，則又進一步指示，攤位上的面紙的位置，也都應統一標齊。

國軍愛標齊，這也不是啥新鮮事了。但最神奇的是，於貴賓室內招待客人的水果，哇哩勒，連擺盤都用盡心思。

大家看到沒，外圍的小番茄都是12顆，象徵青天白日12道光芒。而內圈的葡萄，則是五瓣一心，象徵堅忍不拔的梅花。泥砍砍，我們國軍官兵弟兄做事是如此細心，就算連吃個水果，也得讓賓客吃出民族大義、愛國情操。

水果擺盤，外圍的小番茄都是12顆，象徵青天白日12道光芒。而內圈的葡萄，則是五瓣一心，象徵堅忍不拔的梅花。

而於吃飯時，鬼王更發現，連擺放在桌面上的濕紙巾，也做了細心的打理。

每次使用這種濕紙巾時，我們總得用力一拍，讓被擠壓的空氣衝破塑膠袋口，再將紙巾取出，但拍擊時卻容易產生噪音。有些沒品之士，還特喜歡玩這種遊戲，故意將聲響弄得很大。這種行為就跟某些愛玩車的小屁孩總愛將汽車音響的電音開到最大聲，夜晚呼嘯而過時還刻意將車窗搖下，巴不得全世界都知道他對音樂很沒品味、他連啥叫好聽的BASS都聽不懂一樣。

但我們的國軍官兵弟兄為了避免噪音的困擾，還將濕紙巾的袋口都先剪開再遞給賓客。每位賓客要用濕紙巾擦手擦嘴時，也不需拍擊而發出惱人的噪音。

濕紙巾的袋口已事先剪開。

寫到這，想必很多人必定會認為，國軍還真TM無聊，不好好增強戰力，卻浪費一堆時間心力在這些無聊的問題做表面功夫吧。然後就一直罵罵罵，但好像也沒罵出啥創新的新觀點。而每個做出這類廉價評論的人，卻都認為自己很有觀點、自我感覺良好！

不過，看到這些奇妙的狀況，鬼王卻對這些官兵感到難過。說真的，在這種體制下，誰還能玩真的？這就如同很多公務人員也想好好幹點實事，但神奇的主計系統就可以把人玩死，光是填寫各項被列管事項的進度績效表格就可以把你的時間消磨殆盡。

說真的，國軍官兵弟兄還蠻可憐的。農產品過剩時他們得幫忙吃，即使沒過剩，也得擺成國旗和梅花。





本文經授權轉載自文青別鬼扯：水果擺盤與國軍戰力！