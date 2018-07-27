文青別鬼扯》重建食安信心 拒絕恐懼行銷

鬼扯食安謠言一方面不僅嚴重打擊產業發展、致農民與生產者遭受無妄之災。另一方面，消費者更因此心存恐懼，無所適從。在政府毫無作為的狀況下，僅能花大錢購買這類價昂的「無毒」產品。雖然獲得虛假的心安，卻也成為惡質商人操弄的冤大頭。

文青別鬼扯

食安是現今台灣民眾最關切的議題之一，而各種缺乏科學事證的食安謠言與恐懼行銷則是重挫台灣食安信心的元兇。我們認為，政府相關單位若對各種透過散佈食安謠言所進行的恐懼行銷手法，持續採取置之不理或束手無策的態度，台灣的食安將會繼續停留於黑暗世紀，永難超脫。

近日「吉品養生股份有限公司」負責人白佩玉小姐發表於網路媒體ETtoday報導〈八大水產毒素驚人，蝦子、文蛤上榜〉，利用許多間接事例，暗示市售水產品含有抗生素、殺菌劑或非法保鮮劑等各種污染。此文不僅惡意傷害本土水產養殖業，同時更已嚴重扭曲民眾的食安觀念，最終獲益的則是那群刻意標榜「無毒」的惡質商人。但令人氣憤的是，行政院農委會卻未有任何積極作為，回應之新聞稿更是虛應故事，企圖息事寧人。

（新聞截圖）

白蝦養殖本來就不需使用抗生素，但白佩玉小姐卻能無中生有、憑空杜撰，進而間接行銷其公司產品「無毒蝦」。但白佩玉所為並非單一事例，近年來已有許多鬼扯食安謠言透過網路四處散佈，如「濾掛式咖啡會致癌」、「小番茄施用增甜劑」、「鳳梨施打膨大劑與生長激素」、「雞肉施打生長激素」等。但如同白小姐居然能宣稱其公司出品之無毒蝦有細胞壁，大部分杜撰此類食安謠言者同樣不具備基礎專業知識。而部分其他領域專業人士，如某些腎臟科醫師，亦熱衷參與「食安謠言製造業」。更有甚者，包括麥當勞等國際大型企業，亦以生長激素作為其行銷手法。

白蝦養殖本來就不需使用抗生素，但白佩玉小姐卻能無中生有、憑空杜撰，進而間接行銷其公司產品「無毒蝦」。（翻攝吉品養生無毒蝦臉書）

鬼扯食安謠言一方面不僅嚴重打擊產業發展、致農民與生產者遭受無妄之災。另一方面，消費者更因此心存恐懼，無所適從。在政府毫無作為的狀況下，僅能花大錢購買這類價昂的「無毒」產品。雖然獲得虛假的心安，卻也成為惡質商人操弄的冤大頭。我們認為，在食安上大肆製造恐懼者，不外乎是謀求自身的「名」與「利」。為名者，就是利用恐懼以維持自己的專業地位，與各界對他的崇拜；為利者，則是以恐懼打擊商業上的競爭者，塑造自家產品的優秀感。但無論是求名或逐利，廣大的消費者與農食生產者永遠是最大的受害者。

白佩玉事件絕非單一事例，但相關主管單位（行政院農委會、衛福部）若繼續顢頇怠惰，台灣將會有數百個、甚至數千個白佩玉持續出現。「細胞壁無毒蝦」並非市售唯一的鬼扯產品，但相關主管單位若繼續視而不見，民眾的荷包則會被這群惡質商人挖空殆盡。我們要求行政院農委會與衛福部能為消費者與農食產業界挺身而出，對惡質的食安謠言與恐懼行銷採取有效作為，以保障廣大消費者與農食產業界的權益。

因此，【文青別鬼扯】決定挺身而出與農業界共同發起連署活動，要求行政院農委會與衛福部採取有效的作為，不再放任鬼扯食安謠言與恐懼行銷繼續侵蝕台灣的食安信心。

請大家努力轉發、共同參與。

連署網址：https://goo.gl/Bhsj7J

本文經授權轉載自文青別鬼扯 重建食安信心 拒絕恐懼行銷