韋恩的食農生活》青春痘的治療法是砍頭？！令人恐懼的食安真相

有人在食安上大肆製造恐懼，不外乎是謀求自己的利益，而這利益不是『名』就是『利』。為名者，是要用過度的恐懼，合理化自己擁有指導者這個身分地位；為利者，就是用恐懼打擊競爭者，塑造自己產品的優秀感。

韋恩的食農生活

日前讀到食安的歷史，美國在20世紀初也經歷過數波的食安風暴，震驚全國，裡面確實部分是屬於摻假等品質問題，但也有部分是由扒糞媒體或個人純粹在無中生有地興風作浪。所以事後美國有識之士對後者提出總結「有人在食安上大肆製造恐懼，不外乎是謀求自己的利益，而這利益不是『名』就是『利』。為名者，是要用過度的恐懼，合理化自己擁有指導者這個身分地位；為利者，就是用恐懼打擊競爭者，塑造自己產品的優秀感。」

經過一百多年，這一套運用在台灣的食品市場依然生動。有教授大肆製造慣行農產品有多毒的言論，藉以塑造自己教主般的光環；有的人就靠著影射市場上其他產品有多可怕，然後我的產品有多安全。這套路數十年如一日好用。

白佩玉小姐大概是這方面的能手，日前他發布新聞談到「吃海鮮比較健康？「8大水產」毒素驚人！蝦子、文蛤上榜」

看起來真嚇人，一方面是出書可以繼續奠定他的言論高度，一方面當然也與他所賣的無毒蝦脫不了關係。只是他文內的說法真是漏洞百出，實在不想一一來為他除錯。只希望大家記住一點，所謂8大水產毒素驚人都只是片面之詞，大多都是捕風捉影，要不然就是以偏概全。也就是說，縱使有一兩例的海鮮不合格（重金屬超標、使用抗生素）等等，也無法代表所有海鮮是這樣，特例不能當通則，少數有問題，不可以認為所有海鮮都有問題。只是此話一出，傷及無辜很大，會讓消費者懷疑所有的海鮮都是不是有問題，也許就不敢下手消費了。無辜的漁民如果因此受到損失，那也只能無語問蒼天了。

所以韋恩想問的是，如果白小姐臉上長了青春痘去看醫生，醫生如果說「這太可怕了，還是把頭整顆砍掉才能醫好」這樣的醫生他會聽嗎？所以做人不能因噎廢食，就是相同的道理。但是如果預先就懂得這個道理，卻刻意營造這個恐懼，來嚇唬大眾達到自己的利益的話，實在是對社會沒有意義。



如果白小姐臉上長了青春痘去看醫生，醫生如果說「這太可怕了，還是把頭整顆砍掉才能醫好」這樣的醫生他會聽嗎？（圖片源自:https://www.pixpo.net/post425247）

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本文經授權轉載自韋恩的食農生活 青春痘的治療法是砍頭？！令人恐懼的食安真相