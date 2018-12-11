胡，怎麼說》「九二共識」瘋狗浪來襲了！

選後，「九二共識」瘋狗浪真的來襲了！

九二共識政黨、九二共識市長、九二共識連線、九二共識麵包...；九二共識立委還翻桌、拉掉椅子變陷阱、害促轉會代主委楊翠差點摔倒。大家看看，「九二共識們」多麼囂張、多麼猖狂！

九二共識政黨、九二共識市長、九二共識連線、九二共識麵包...；九二共識立委還翻桌、拉掉椅子變陷阱、害促轉會代主委楊翠（右）差點摔倒。左圖為吳寶春。（資料照）

「九二共識」就是「一個中國」，九二共識本身不會猖狂，是背後的中國猖狂！九二共識政黨、市長、連線、立委們，在台灣如此囂張猖狂，仗恃的就是背後靠山中國。

選後，中國對台灣打壓、霸凌手段，更粗暴、野蠻、簡直赤裸裸瘋狂到無極限，因為，它支持及力挺的政黨、市長、縣市長等「九二共識們」，在這次台灣九合一選舉大勝，每一張選票更被他們拿去當做認同一個中國、接受九二共識的認證，中國對台灣的任何作為，那些「九二共識們」都會高舉雙手贊成，更要大聲回答：「是，主人（這個詞被省略）！」，所以中國對台變本加厲、才會如此有恃無恐！

九二共識瘋狗浪在選後衝擊台灣，「九二共識們」更趁機興風作浪，被瘋狗浪捲走的「台灣價值」不知多少，這裡

只談昨天發生的兩個例子:

一是知名麵包師傅吳寶春去中國開店，卻被指控「台獨麵包」，他發表聲明表態支持九二共識、兩岸一家親、自稱生於「中國台灣」的「中國」人，以求解套。

吳寶春面對強國網友質疑「台獨」，於粉絲頁發表聲明。（翻攝自吳寶春麥方店）

吳寶春為利喪志失格，已不足論，就由他去吧，但是，連去中國開店賣麵包，也要在麵包中加上濃濃的中共專制極權政治料，要貼上九二共識、中國台灣、中國人的標籤才放行。那麼，以後恐怕到藍營執政的九二共識市、縣開店作生意，也要表態支持九二共識才行？否則，九二共識市長、縣長就可能不支持你，中國客就不上門？這是什麼樣的世道！？

中國欺負台灣到了侵門踏戶地步，九二共識政黨、市長縣長、立委、親中媒體竟與其裡應外合，惟中國之命是從。

二是「九二共識」藍委翻桌、拉椅事件，國民黨政權就是228事件、白色恐怖統治的加害者集團，那些藍委都是國民黨的繼承人，為阻止正義的實踐，竟惱羞成怒去翻促進轉型正義的桌子，還拉走楊翠的椅子要害她摔倒！楊翠是當年曾被國民黨迫害的作家楊逵的孫女。更過份的是，那些東廠二世竟還罵別人東廠！他們為何敢如此猖狂？不就是仗著九二共識、仗著這次勝選嗎？

立法院司法及法制委員會10日審查促進轉型正義委員會預算，藍委翻桌不讓促轉會代主委楊翠（左二）上台報告。（中央社）

台灣人民如不全面覺醒，那就等著做中國的奴才吧！更差的是，你的一票，如選出的是中國奴才，你只能當中國奴才的奴才！

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