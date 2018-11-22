自由開講》那些真實存在且受傷的同志孩子

◎蔣琬斯

我是一個願意在課堂上直接傳達友善同志訊息的老師，也因此一直有同志學生願意向我出櫃，分享他們生活的苦與樂。近日公投投票在即，各種反同宣傳撲天蓋地而來，其中夾雜了許多政府機關早已一再澄清的不實謠言，都是對同志的污衊與抹黑。隨處可見的反同訊息像是被夢魘不斷糾纏著每一位同志，讓同志每天生活在充滿惡意的不友善氛圍中，精神壓力緊繃到臨界點，尤其是尚未準備好對家人出櫃的同志學生們。

請當人們說出那些反同的言論與攻擊時，可能有一個同志孩子正在一旁默默聽著。（本報資料照）

一位女同志學生憤怒地告訴我，她和父母一起看電視時，無預警的跳出了反同電視廣告，父母一起附和著廣告，罵那些同志都想把小孩變成同性戀；未曾跟家人出櫃的她不知如何面對這突如其來的攻擊，而且是來自於最親愛的爸媽，她趕緊躲進房間，深怕被父母看見她的眼淚。一位男同志學生告訴我，他走在街上到處都看到反同布條，甚至還被塞了反同文宣，他哭著問為什麼這世界會這麼討厭他？還有一為原住民同志告訴我：他的教會...，他只說了開頭就無法停止顫抖與落淚，最後我還是不知道他的教會怎麼了，因為他崩潰痛哭到無法言語。

那些不實的宣傳不斷洗腦大家同志有多麼的噁爛，同志不配跟異性戀享有一樣的權益，甚至我還看到一個反同文宣配上90年代的愛滋恐嚇式圖片，用一個又一個潰爛的身軀告訴大家這個就是同性戀！請大家想想，當一個同志青少年看到這些宣傳是什麼感覺？當一個沒有資源的同志看到這些潰爛的身體是什麼感覺？當一個擔憂孩子的同志父母看這到些又是什麼感覺？當一個同志基督徒看到自己的生命被否認又是什麼感覺？

信仰帶來的應該是愛與希望，為何反而是仇恨與恐懼？

請記得，當人們說出那些反同的言論與攻擊時，可能有一個同志孩子正在一旁默默聽著。

（大學講師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com