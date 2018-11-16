自由開講》一位護理師的告白：為何必須支持同志平權

◎Jerry

近日網路流傳一段影片，有位年輕護理師勇敢出面告白，身為異性戀的自己，為何長年積極支持同志平權。

一位護理師的告白：為何必須支持同志平權。（美聯社）

原來在國中時期，護理師曾鼓勵同志好友，可以勇敢向喜歡的同學告白，沒想到卻引來後續校園裡一連串排山倒海的歧視與霸凌，當年才14歲的護理師及好友，實在難以抵擋這樣的攻擊和壓力。

最後，好友終於不堪承受而選擇跳樓，護理師則罹患創傷後壓力症候群，多年來深受自責懊悔所苦，更不時追問自己，明明只是單純喜歡上一個人，為什麼會變成這樣？

然而，這樣悲傷的例子，卻一直不勝枚舉，校園裡社會上對於性少數的不瞭解，進而引發的不諒解，導致一個又一個令人心痛的故事持續發生，多少年輕來不及長大的生命相繼離開，除了有心人刻意將其當成特殊個案，企圖掩蓋歧視與偏見所帶來的傷害之外，容易讓人忽略的，則是葉永鋕楊允承這些遭受霸凌的當事人，恐怕並不是這許多悲劇裡，唯一的受害者。

因為事件中的歧視者或霸凌者，往往是因為家庭、宗教或身處環境所傳遞的錯誤觀念，才會欺壓性別氣質、性別認同或性傾向與自己不同的性少數，等到悲劇發生後，可以想像的是，對這些自以為只是小小惡作劇的孩子們，將會造成多麼巨大的心理震撼與成長陰影。

換個角度看，其實他們一樣都是歧視與霸凌的受害者。

如果以整體社會的共同利益來評估，下一代的安全成長與幸福生活，確實和所有人都直接相關。因為，不僅僅被霸凌的性少數孩子，有可能正是你我的子女或後輩，同時，那些霸凌他人的孩子、推波助瀾或袖手旁觀的孩子，也一樣有可能會是我們的家人，或是親朋好友的子女，一旦因為霸凌而發生不幸，他們內心所面臨的良知譴責，或是外界質疑其為殺人兇手或殺人幫凶的異樣眼光，恐怕終其一生都揮之不去，如果真的關心下一代的幸福，你我又怎能坐視這樣的悲劇繼續發生！

行政院對於反同公投提案之澄清懶人包。（圖片作者提供）

下個禮拜的反同公投，無論是想將同志排除於婚姻制度之外的第10號與第12號提案，或是要把同志教育排除於性別平等教育之外的第11號提案，都會讓校園與社會中的偏見及歧視繼續存在，並且更加惡化，進而危害台灣下一代的成長環境與人身安全，務必請大家對這三案投下不同意票，並且支持第14號及第15號提案，尤其是已經有了小孩子，或是有意養育下一代的朋友們，千萬不要聽信網路或手機群組中流傳的不實謠言，行政院已經對相關提案公布了清楚詳細的說明，孩子們的未來，值得您多花點時間思考，才能為他們接下來的美好人生，在11月24日作出最正確的選擇。

（截圖自婚姻平權大平台-兩好三壞投出幸福未來臉書）

行政院對於反同公投提案之澄清懶人包

行政院公投公報完整版

（同志）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com