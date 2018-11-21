自由開講》為了孩子！11/24請向假「愛家」說不！

◎黃定華

這禮拜六（11/24）就是公投選舉的日子，日後同性二人是否能與常人一樣用民法結婚就要看這一次公投結果，可惜的是這次公投案10、11、12有人持「愛家」的名義自稱是守護家庭、用專法保障同志（為何不用民法直接保障呢？），這些人用「愛家」的名義在網絡和社會上散播很多假消息、假新聞，這些不實的消息已經造成社會的恐慌、造成社會和家庭很多的紛爭與撕裂，這還配叫愛家嗎？

「愛家公投」第11案，提出的反對於中小學實施同志教育一案，遭行政院以「欲於國民教育階段廢止『同志教育』，則將難以達成性別平等教育法的立法精神與目的，亦將無助於提升學生之性平意識」為由，強調此公投書「隱含對同性性傾向者之歧視與刻板印象」，應於國民教育階段落實包含同志教育內涵的性別平等教育，才是正途。（資料照）

首先，我相信每個負責任的父母都很愛自己的孩子，如果有一天孩子跟你說他喜歡同性，難道他就不是你的孩子？你就不愛他嗎？孩子願意跟家人出櫃告訴自己是同志，在這現今社會上是一件多麼困難的事，孩子要鼓起很大的勇氣才能說出口。所以請各位父母不要再從言語、行為等等再傷害我們的同志孩子，這只會讓孩子日後與你們變得更疏遠，有事的時候卻不會敢再跟你們分享， 雖然孩子沒有再提到這個議題，不過他還是一個同志。

其次，這幾天有一個已經跟家人出櫃的同志朋友告訴我，他很痛心家人在家裡群組都在傳所謂愛家，連自己爸媽也說要投愛家。聽到這裡我覺得很心酸的是知道自己的孩子是同志，為何身為父母不是去保護他日後與別人有同等的權利，卻是讓兒子日後受到歧視，要孩子日後用專法才能結婚，不能像正常人般結婚。如果你真的愛自己的孩子，請你包容、接納、把他當一般人看待、支持用民法保障他。

孩子願意跟家人出櫃告訴自己是同志，在這現今社會上是一件多麼困難的事，孩子要鼓起很大的勇氣才能說出口。（婚姻平權大平台-兩好三壞投出幸福未來臉書）

最後，沒有人批評「一男一女、一夫一妻」是錯，錯的是有人把錯誤的觀念套在同性婚姻上，不要再想信不實的消息與謠言。請為您了一下代的幸福、為了讓台灣人民的平等權利、為了孩子不再受到傷害，請你在公投案10、11、12號蓋上不同意，請您在公投案14、15號蓋上同意。