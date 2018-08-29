自由開講》反同公投對同志心理健康的傷害

◎劉安真

下一代幸福聯盟今日將反同三公投連署書送到中選會，如果台灣年底真的出現反同公投，同志會經歷什麼呢？試著想像以下情況：沒有向家人坦誠同志身份的青少年，在家裡聽到爸爸或媽媽說：「怎可以讓那種人結婚？那些人是變態。」沒有向同學出櫃的學生，可能會在學校聽到老師或同學反對婚姻平權的言論，甚至是對同性戀者的嘲諷。許多同志會在家族LINE群組看到親戚傳送對同志教育極盡污名化以及反對婚姻平權的訊息，此時，要不要出面駁斥呢？駁不駁斥心裡都不會好受。走在路上，會看到反對同志教育與婚姻平權的廣告標語，這些標語是在告訴同志：「我不要讓孩子知道世界上有你這樣的人，以免他們跟你一樣。」「我不認為你可以和異性戀享有同等的婚姻權。」打開FB，同志會看到朋友發表反同言論，甚至呼籲大家投票反對同志教育與婚姻平權，看到這些心情很難不被影響。

許多人認為，反同的人心裡也不好受，他們的言論一樣會受到挺同方的攻擊，為何要一直強調反同公投對同志的傷害呢？事實上，無論挺同反同都需面對別人不同意你言論的心理壓力，但不同的是，這些言論攻擊的對象是同志而不是異性戀，這些爭論從來不會出現異性戀不正常、學校教育不可以教異性戀等內容。所以反同挺同的爭辯是極不公平的，同志不僅需承受與他人爭辯的心理壓力，更大的痛苦在於爭辯過程中，他理解社會對他的身份的排斥與反感並未消失，這些被貶抑的感受是許多同志從小到大的經驗，在一次次的挺同反同爭議中被喚起，一次次被「我是次等人」「原來這麼多人覺得我不正常」的言論傷害。因此，我深切擔憂，年底反同公投所引發的效應，可能重重傷害那些沒有太多支持與資源、沒有向家人朋友出櫃的青少年同志。

（圖網路）

關於同志相關權益的政策與公投對同志心理健康的影響，我們可以參考國外相關研究結果。美國在2004年間，曾有14州舉行並通過婚姻定義的公投（婚姻應限定為一男一女，題目和台灣年底反同公投極度相似）。Hatzenbuehler等學者（2010）分析2004到2005年間的精神疾病罹患率並和2001到2002年間的數據比較，結果發現，2004到2005年間，居住在這14州自我認同為同志的人，情感性疾病（憂鬱症和躁鬱症）的罹患率上升36.6%，焦慮症上升248.2%（增加2.5倍）、酒癮上升41.9%。同一時期，居住在其他州（沒有舉行婚姻定義公投並通過） 的同志精神疾病罹患率並未顯著增加，異性戀精神疾病罹患率的增加並未因為公投與政策改變而有顯著差異。除此之外，Frost 和Fingerhut（2016）以美國2012年舉行同性婚姻公投的四個州的同志為對象，研究當同志婚姻權被當成公投題目時，每天暴露於相關議題的爭辯對他們心理健康有何影響？結果發現公投期間，因為日日接觸大量針對同性戀的負向訊息，造成同志感受較多的負向情緒，正向情緒減少，且伴侶關係滿意度也下降。

2015年5月23日，愛爾蘭舉行婚姻平權公投。2016年有學者研究了婚姻平權公投對愛爾蘭LGBT族群心理與社會有何影響，結果顯示：71%表示在公投期間情緒常是負向的，63%常覺得悲傷，27%很少有快樂的感覺。許多同志常想起公投期間的經驗，例如：看到建築物掛著反對婚姻平權的海報，對這些經驗，80%會感到難過，66%感到焦慮，64%覺得沮喪。公投期間，同志青少年受到的負面影響最大，他們比其他年齡層感受到更高的焦慮，更害怕聽到家人對婚姻平權的負向評論，這些青少年許多還未向家人出櫃。雖然由同志扶養的孩子並未納入此次研究，但從訪談的故事中可看出，這些孩子可能是受到最大負面影響的族群，有同志家長在受訪時提到，公投期間孩子放學時會哭著回來，也許在學校聽到對同志不友善的言論。除此之外，住在鄉下比住在都市的同志，在家人發表反對言論時，更容易感受到負面的情緒，原因可能是住鄉下的同志比較沒有同志朋友，身旁的人反對婚姻平權的人較多。不僅是同志，連同志的親人也受到影響，64%的同志家屬在公投期間情緒經常是負面的。

提醒反對同志權益的人，當你在家裡、在教會、在學校、在LINE群組，發表反對同志教育與婚姻平權的言論時，不要忘記，可能有個孩子正在聆聽，而你的言語正在傷害他。（資料照）

從國外的相關研究結果，我們可以想像，在年底反同公投期間，將形成對同志不友善的社會氛圍，同志幾乎每天都要經歷對他們身份不友善的社會壓力，例如：對同志族群的刻板印象與錯誤資料（不斷把同志污名化）、和親友爭論，更有機會感受到社會對同志的反感與敵意。這些經驗可能讓還在建立自我認同與自尊的青少年對自己的同志身份感到羞愧或厭惡，造成強大的內在衝突，可能因此憂鬱或焦慮。身為助人工作者，我呼籲台灣的同志們在公投期間要多留意自己的身心健康，如有壓力與挫折，記得找能支持你的人抒發情緒，或向台灣的同志助人機構求助。我也想提醒反對同志權益的人，當你在家裡、在教會、在學校、在LINE群組，發表反對同志教育與婚姻平權的言論時，不要忘記，可能有個孩子正在聆聽，而你的言語正在傷害他。

註：

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（弘光科技大學護理學系助理教授/諮商心理師）

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