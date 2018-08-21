自由開講》立專法比修民法更耗資源－回應羅瑩雪「無色覺醒」

◎鄭子薇

前法務部長羅瑩雪在「無色覺醒」節目中，提倡立專法而非用民法保障同性伴侶。其中的一個立論是：「堅持修民法，是要修民法裡面所有關於父母、夫妻，還有男女等等這些跟性別有關的名詞，有二百多個法條都要修正。而且會影響傳統家庭運用很長久的觀念跟名詞，會造成非常大的不方便。」乍聽之下言之成理，然而，大家知道法律最常用什麼詞彙來稱稱呼「夫妻之一方」嗎？不是大家常用的「老婆」、「老公」，也不是我們常聽到的「先生」、「太太」，而是「配偶」。光是用法源資料庫檢索法規，提到「配偶」的條文，就有5000多條，遠多於提到「夫妻」的400多條。但是，我們會在日常生活中，聽到夫妻互稱對方「配偶」嗎？通常不會。法律更從來沒有使用過「老婆」、「老公」等用語。可見法律的用語，並不會對民眾日常的用語造成影響。

前法務部長羅瑩雪在「無色覺醒」節目中，提倡立專法而非用民法保障同性伴侶。（截圖自無色覺醒臉書）

然而，立專法絕對比修民法更耗費資源。因為跟「配偶」相關的權利義務多如牛毛，例如：醫療、訴訟、財產等權利，這些權利散見在各種法律中，在立法院也分屬不同委員會。一旦專法並沒有將「同性伴侶」等同於「配偶」，當同性伴侶無法適用「配偶」的權利時，立法者必須一部一部法律提出來檢討這種差別待遇是否合理、必要，這絕對是立法資源的莫大浪費。而尤美女委員提出，現在躺在立法院二讀程序的的立法草案，則只需要修改《民法》的5個條文，因為只要把「同性伴侶」納入「配偶」的範圍，不只不會影響到異性戀夫妻的任何權益，更是對民法或其他法律更動最少的修法方式。

而尤美女委員（中）提出，只需要修改《民法》的5個條文，因為只要把「同性伴侶」納入「配偶」的範圍，不只不會影響到異性戀夫妻的任何權益，更是對民法或其他法律更動最少的修法方式。（資料照）

甚且，用專法取代《民法》不只耗費立法資源，更耗費司法資源。如果有一對夫妻，其中一方因為他人過失而車禍死亡，另一方遭受莫大的精神痛苦，除了可以基於「配偶」的身分，依照《刑事訴訟法》、《民事訴訟法》的規定對加害人提出告訴或起訴，也可以依照《民法》及《犯罪被害人保護法》請求精神慰撫金。但是，同性伴侶如果沒有比照「配偶」，即使痛失伴侶，也無法依照上述法律提出訴訟，或請求任何賠償或補償。然而，不管同性或是異性的伴侶，喪失另一半的痛苦都是一樣的，國家有什麼理由，用法律否定同性伴侶喪偶的痛苦呢？同志也跟異性戀一樣，辛苦工作、繳的稅沒有比較少，為什麼卻要被法律與福利制度排除在外呢？如果立了專法，卻又沒有給予跟配偶一樣的保障，同性伴侶基於伴侶地位提出訴訟，法院是否該受理？如果礙於法律規定而不受理，司法是否又要再一次被當成箭靶？到時候，大法官是不是又有受理不完的釋憲案？

同志也跟異性戀一樣，辛苦工作、繳的稅沒有比較少，為什麼卻要被法律與福利制度排除在外呢？（資料照）

最後，羅瑩雪始終沒有解答的是，既然民法跟專法可以達成同樣的目的，為何不能選擇修民法，而必須要立專法？

羅瑩雪提出來的原住民、兒童身心保護等法律，都是建立在這些族群「需要特別保護」的前提下，額外賦予更多的保障，但同志並沒有要求額外的保障，只需要跟異性戀一樣的權利，當然也沒有立專法的必要。羅瑩雪認為修民法只是同志團體「心靈上的感覺，覺得修民法，我跟大家都一樣，在同一個制度裡面生活，就不會有歧視」。其實，修法的象徵意義，跟實質意義同等重要。例如，民法第1084條第1項規定「子女應孝敬父母。」但是並沒有規定子女如果不孝敬父母會有什麼不利的後果，我們也不會因為這樣，就把這個條文刪除，因為這個條文有它的象徵意義。又民法雖然早就將子女應從父姓的規定，改成由雙方書面約定，約定不成由抽籤決定。時至今日，從母性的子女依舊很少，但我們不會因此就否定修法的價值，因為它宣示了男女平等的象徵意義。羅瑩雪說對了一件事，就是修民法的「象徵意義」在於讓同志「跟大家一樣，在同一個制度裡面生活」。也就是宣示「不同性傾向的人，在法律面前一律平等。」也正是這樣的象徵意義，最符合大法官釋字第748號解釋對平等權的闡述。

圖為2017年支持同婚的過年文宣。同志伴侶互道：每次過年，只能穿著相同款式的衣服想念彼此，希望下個過年，我們一起回家吃年夜飯。（婚姻平權大平台-相挺為平權，全民撐同志臉書）

（檢察官）

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