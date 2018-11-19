台灣回憶探險團》由1998年7月天下雜誌，看中國國民黨治下的高雄

這是1998年7月，中國國民黨治下最後一年的高雄市情境。這裡面提及的問題，未必完全是市政層面所造成，例如人口往臺北移動，和中華民國政權長期重北輕南造成磁吸效應有關連，即使近幾年開始有一些人重新思考生活步調與價值而南移東移生活，但那種要追求成功就必須去臺北的心態和價值觀，數十年以來早已普遍存在臺灣各界難以改變。

◎台灣回憶探險團

對於臺灣「南部」，一直以來常有許多刻板印象，例如以為「開天闢地以來就是深綠大本營」。不只是對南部不熟的北部人這樣認為，許多沒有經歷黨國統治的年輕人更是這樣以為，仗著這些常見的刻版誤解，也使投機政客有了從中操作的空間。高雄人「北漂」、「又老又醜」、「愛河的水被民進黨搞臭」之類無視歷史脈絡甚至睜眼說瞎話的講法四處流竄，甚至還能引起大量共鳴令人傻眼。

高雄人「北漂」、「又老又醜」、「愛河的水被民進黨搞臭」之類無視歷史脈絡甚至睜眼說瞎話的講法四處流竄，甚至還能引起大量共鳴令人傻眼。圖為韓國瑜。（資料照）

在此僅簡單節錄1998年7月（國民黨吳敦義卸任高雄市長那一年）的「天下雜誌 206 期 / 作者：吳怡靜 – 封面故事： 北、高變貌 什麼才是理想城市？」 來讓大家回憶一下1998年的高雄情境。

文中提到：

「產業結構的轉變，衝擊原來的藍領就業結構，高雄的失業人口逐年攀升，去年更創下3.67%的高失業率。失業加上不景氣，造成部分人口外移。五年來，高雄的平均人口成長率低於1%，幾乎成為停滯狀態，成為都市發展上的隱憂」、 「…對很多高雄人來說，期待與實際感受仍有明顯差距。例如，直到去年，高雄市的衛生下水道普及率還只有2.6%，遠低於臺北市的33%。」、 「高雄市大眾運輸系統，同樣讓人詬病。公車站牌設在快車道上面，讓人捏一把冷汗，而且「公車破舊，班次少，沒人要搭，形成惡性循環」」、 「生活環境品質不提昇，人才即使來了也難留下。…..以中山大學為例，每年的畢業生之中，將近三分之二不留高雄，大多跑去臺北」

「天下雜誌 206 期 / 作者：吳怡靜 – 封面故事： 北、高變貌 什麼才是理想城市？」

這是1998年7月，中國國民黨治下最後一年的高雄市情境。這裡面提及的問題，未必完全是市政層面所造成，例如人口往臺北移動，和中華民國政權長期重北輕南造成磁吸效應有關連，即使近幾年開始有一些人重新思考生活步調與價值而南移東移生活，但那種要追求成功就必須去臺北的心態和價值觀，數十年以來早已普遍存在臺灣各界難以改變。這是整個臺灣在外來政權缺乏遠見政策下的「歷史共業」，需要整體的政策與智慧去扭轉，但令人難以接受的是，造成這一切的始作俑者陣營，居然一副置身事外都和自己無關的態度，還把責任都歸咎在為其收拾爛攤的人身上，宣稱自己可以瞬間解決，毫無檢討之意。

然後，你以為高雄本來就是綠營大本營？

回顧1994年高雄市長選舉，國民黨 vs 民進黨 = 54% : 39%。 1998年謝長廷即使當選了，也僅是些微差距險勝。之後的故事，就是下水道接管率提高、愛河整治、捷運通車….等等讓高雄逐步改變的事蹟，一點一點終於扭轉到現在變成高雄是綠營大本營的印象。

當然任何政黨治理城市必然有其功與過，每個人都可以自行評斷，但是基於客觀事實、釐清來龍去脈做出判斷，則是進步市民該有的態度。

（設計對白） 吳敦義說：人家可是有當過高雄市長喔！（中央社資料照）

延伸閱讀：



吳敦義任高市長任內愛河河水可生飲？

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 由1998年7月天下雜誌，看中國國民黨治下的高雄