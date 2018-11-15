台灣回憶探險團》吳敦義任高市長任內愛河河水可生飲？

打臉文來了！中國國民黨陣營支持者宣稱「民進黨執政後，把整條愛河的水質、環境搞差，直指過去在吳敦義掌控高雄市府時期，愛河的水可以直接飲用」，睜眼說瞎話顛倒黑白的論述引起熱議。

◎台灣回憶探險團

媒體報導，中國國民黨陣營支持者宣稱「民進黨執政後，把整條愛河的水質、環境搞差，直指過去在吳敦義掌控高雄市府時期，愛河的水可以直接飲用」，睜眼說瞎話顛倒黑白的論述引起熱議。

直接看吳敦義任高市長最後一年（1998）五月端午中國時報的新聞：「河水髒臭 選手戴口罩划龍舟」「港都愛河變色 吳敦義致歉」。

請問這河水能生飲嗎？

同版新聞也指出吳敦義市府花了百億整治愛河未見成效，關鍵在污水下水道系統要完工，不然家庭污水一直排入河川根本不可能淨化水質。

同年八月二十一日，中國時報刊出焦點評論「愛河依然很臭」，內容指出吳敦義市府只提舖設污水下水道主幹管是以前的2.5倍，不敢提污水接管率低下，外界完全無法理解為何污水接管會如此緩慢。

花了百億建設主幹管，接管卻緩慢效率不彰，家庭污水依然不會經由下水道排出，也成為愛河依然髒臭的主因。

同年年底，謝長廷當選高雄市長，開始解決愛河水質問題，在其第一任期結束該年（2002年7月）接管率已由上任時的6%提升到25%，將接管重點放在愛河兩側而使水質得以提昇（2002/7聯合報報導），此一事蹟也成為謝長廷任內的著名成就。

不幸的是，這些白紙黑字的事實，現在卻被扭曲為「民進黨執政後，把整條愛河的水質、環境搞差，直指過去在吳敦義掌控高雄市府時期，愛河的水可以直接飲用」。

沒有人是聖人、完人，但曾經付出努力做到的成果，就該予以肯定，用合理、一致的標準做評判。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 吳敦義任高市長任內愛河河水可生飲？