自由開講》小英心內話

林國健

當總統前的蔡英文，雖然也是冷靜理性，但偶爾會露出一些情緒。像是面對政治抹黑生氣反擊，或是對支持者充滿感情。但當總統之後，小英似乎更加嚴謹自持，再也沒有流露出這樣的一面。

直到周五晚上的演講，蔡英文的心防終於打開了。在長期執政卻選情艱困的宜蘭，面對滿場不畏大雨、穿著雨衣，終於等到她壓軸登場的觀眾面前，蔡總統終於流露出感情的那一面，講出睽違兩年多的小英心內話。

這段難得的獨白中，蔡英文有感情呼喚，也清楚表達立場，更有強力回擊國民黨。這當中，大致向長期支持民進黨、偏向本土、台派立場的支持者，傳達了三個重要的政治訊息。 首先，蔡英文表達了她了解兩年多來，大家的不滿，也親口向大家表達歉意。小英對中間路線有高度堅持，她的改革雖然最大程度維持社會穩定，但是也同時得罪了兩種人。用年金改革當例子，被改的人不管改多改少，都一樣不爽，另一種，則是主張改革的人，他們希望砍得又快又多，總覺得蔡英文的版本不夠徹底、背棄理想。

周五晚上的演講，蔡英文的心防終於打開了。在長期執政卻選情艱困的宜蘭，面對滿場不畏大雨、穿著雨衣，終於等到她壓軸登場的觀眾面前，蔡總統終於流露出感情的那一面，講出睽違兩年多的小英心內話。（本報資料照）

另一方面，政府團隊確實有施政不夠完善，或是在社會溝通上做得還不夠好。這些扣分的作為，一點一滴累積成今天的不滿聲浪。很多人還是支持民進黨，但心裡總是有股怨氣。而蔡英文的這聲抱歉，確實是從感情面，再次喚回了支持者。

第二個政治訊息，是明確指出中國的介入。小英特別拿柯一正做例子，當然也在劍指高雄。柯導拍了影片支持陳其邁，結果臉書被大量留言謾罵灌爆。所謂韓粉的一連串作為，跟2016年，中國「帝吧」網民進攻蔡英文臉書的做法幾乎一樣。

蔡英文說得很白，認為這股力量正在讓台灣人禁聲、閉嘴、不敢表態，但如果我們因此就範，台灣民主就倒了。那這股力量是什麼呢，當然就是中國的介入，因此她籲請人民用選票，表現給國際社會看，讓他們知道台灣不會因中國的壓迫、網路滲透、假訊息，就此屈服。 第三個政治訊息，則是她重砲回擊國民黨，某種程度也在回應有心人在操作「換新」、「求變」的論述。蔡英文說得很白，就是人民可以批評民進黨，批評她，民主社會，總統本來就該虛心接受。但卻沒有道理因此接受國民黨，她甚至說，國民黨憑什麼！

看看國民黨的表現，說實在的，我也不知道他們哪來的自信，覺得自己已經洗白，能夠再次成為台灣人可靠的選項。蔡英文現在做的改革，哪一件不是因為國民黨沒做、做不到，或是做不好。台灣人當然可以嫌碗裡的菜不好吃，但可千萬不要選擇吃餿水。

總而言之，在選戰進入白熱化倒數階段，我們看到經歷好幾次大選的小英，終於重新打開開關了。而這段時間，不管是獨派或是進步力量，也因為韓國瑜現象，而認知到原來黨國的幽靈仍然如此強大。

也就是說，開機的小英，覺悟的台派，在倒數兩周終於奮起，決心要共同抵抗這場中國力量高度介入，「一黨戰兩黨」的選戰了。

（作者為基金會副研究員）

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