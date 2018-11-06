自由開講》小心！正在進化的民主「三合一」敵人

◎洪正



中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「假大空」的政見支票，本身是不堪檢驗非常容易戳破的。但較為困難的是，躲在韓國瑜背後的操盤手，深諳網路社群媒體的特性，利用假新聞、假相挺、假吹捧，在社群媒體發送再經由主流電視統媒或紙媒的放大，帶出聲勢浩大、來勢洶洶之感。只要有利韓國瑜的假新聞覆蓋的受眾大於事後真相新聞的受眾，那麼韓國瑜的新聞操作也就有得分。這是中國假大空新聞洗腦的操作典型。



事實上，當我們疲於奔命揭露韓國瑜層出不窮的假新聞之時，其實我們也就陷入韓國瑜所設定的議題陷阱當中。於是，韓國瑜那個可怕的「紅藍黑」關係糾葛，也就不在我們視野範圍中。究其意識形態而論，從韓國瑜口中說出，接受九二共識、發大財拼經濟的黨國話術、禁止政治遊行的威權思想，本質上就是正藍親中馬英九的民粹進化版，所以「紅藍」的意識形態就隱匿在全台首富說的背後。

韓國瑜想借用中國式假大空的新聞操作來虛張聲勢，那麼高雄人能夠做的就是用手中最實在的選票，讓韓國瑜繼續住在他虛擬的網路高雄即可（作者提供）

至於，韓國瑜的黑色素沈澱則在眼花撩亂的假大空政見中輕易被轉移。事實上，連高雄路名和人口數都渾然不知的韓國瑜，原來最常跑的基層不在高雄，而在中部。韓國瑜寧可跑去幫彰化組頭家族兼酒店王子謝典霖議長站台、跑去雲林幫地方黑勢力張榮味的妹妹張麗善助選、共進早餐，也不願意認真面對高雄市政。



眾人皆知，彰化議長謝典霖，為前立委謝言信之孫，是彰化地方人人皆知的「組頭世家」謝家，家族成員曾遭檢方認定涉嫌提供資金經營地下全國性六合彩網站遭判刑。謝典霖除了出身組頭世家，更是出入酒店常客，曾被爆出許多事蹟之外，更導致婚姻破碎。難道為這種背景出生的人站台，是要為以後旗津博弈賭場鋪路？引進黑金家族企業將高雄抹黑？



有閒為收賄入獄的張榮味之妹張麗善站台助選、共進早餐，卻不願花一點心思真正來瞭解高雄過去的發展與轉型，當然也就不知道高雄的轉型是一個多麽痛的過程。韓國瑜想借用中國式假大空的新聞操作來虛張聲勢，那麼高雄人能夠做的就是用手中最實在的選票，讓韓國瑜繼續住在他虛擬的網路高雄即可。但這次韓國瑜聲勢浩大的假象，著實提醒了我們，「紅藍黑」這台灣民主「三合一」的敵人正在進化，嫻熟地利用網路科技和社群媒體傳播特性企圖癱瘓台灣民主。民主是脆弱的，尤其是尚在民主深化過程的台灣，是時候認真思考屬於台灣特殊性的「防衛民主機制」了。

（基進黨高市旗津、鼓山、鹽埕區市議員候選人）

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