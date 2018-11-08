林濁水觀點》韓國瑜神舉例：新加坡、香港證明十年五百萬人口做不到

韓國瑜表示，如果當選市長，要讓各地民眾會競相搬來高雄市，人口自然會大幅成長，有人潮就有錢潮，高雄就會有錢。靠人多衝人口的量發財，不能說是錯，只是，中國人有一個衝量的經典演出，在大躍進時代，用土法煉鋼衝量，以求超英趕美，香港人口就這樣開始暴増的。

林濁水

韓國瑜誇口「10年間要讓高雄成長到500萬人」，他嗆聲「香港陸地面積1105.6平方公里，新加坡721.5平方公里，都比高雄小得多，但是一個人口739.2萬人；一個561.2萬人，那麼高雄再10年達到500萬有什麼了不起。」

高雄再10年達到500萬人口當然非常了不起。因為，新加坡在1975年前後人口有了和現在高雄差不多的270萬，然後花了35年，到了2010年人口才增加230萬而達到500萬。新加坡花35年做到的，韓國瑜10年就做到了，那太了不起了。何況，新加坡現在的500多萬人口中，3成以上是外國籍公民，這些人都是在新加坡經濟急速發展後才來到新加坡的，如果把這些人扣掉，新加坡公民人口才340萬，要達到500萬還真是遙遙無期。這樣比較起來，韓國瑜10年讓高雄到達500萬公民的豪語，簡直比新加坡了不起到天方夜譚的程度了，怎麼會「沒什麼了不起」？

而香港人囗大約在1955年達到和高雄現在一樣的270萬，到了1982年人口才增加230萬而超過500萬，花的時間比新加坡快一點，但還是要將近30年。香港花的時間縱使比新加坡少，但和韓國瑜的夢想比起來，香港仍非大嘆不如不可、非崇拜有加不可。

韓國瑜10年讓高雄到達500萬公民的豪語，簡直比新加坡了不起到天方夜譚的程度了，怎麼會「沒什麼了不起」？（中央社）

香港，在1960、1970年人口會突飛猛進（見笑了，突飛猛進？比起韓國瑜的10年233萬不是寒酸得很？）有其歷史背景：一方面是中國搞大躍進、文化大革命，逼得中國人大逃亡；另一方面東南洋各國動盪，排華風潮也逼得華僑逃亡。換句話說，香港人口暴增根本是是歷史悲劇的産物。其中1960年代九死一生地來自中國的偷渡客就有百萬人之多，佔了香港人口30%。即便在這一連串歷史事件的華人大悲劇狂襲下，香港人口成長固然非常驚人，但比起韓國瑜的大計劃，增加速度簡直小兒科到不行。香港等到情勢較平靜之後，從1980年代過了快40年，人口也才增加4成多而已。40年成長率，只有韓國瑜偉大計劃的10年80%的一半，真是天差地遠，判如雲泥了。

由於10年500萬太荒唐，都計專家便出來講話。韓國瑜不甘示弱，搬出香港、新加坡，在身上穿戴國際名牌展現氣質，秀自己的視野和正確，不料一檢驗，不只更加証明10年500做不到就是做不到，而且他土法煉鋼的土里土氣的本質反而被搬出來秀的香港和新加坡兩個國際品牌映照得更加清清楚楚了。

韓陣營強調，如果當選市長，韓國瑜要讓各地民眾會競相搬來高雄市，人口自然會大幅成長，有人潮就有錢潮，高雄就會有錢。靠人多衝人口的量發財，這話不能說錯，但沒有另外的有錢的路可以走了嗎？

有的，而且例子還不必到海外去找，回過頭來看看本土就可以了。

首先，新北市人口全國排名第一，共有399萬，新竹市是排名第15的小小的城市，人口44萬，只有新北的11%，但新竹市是平均個人所得稅繳得最多的地方，人均財富遙遙領先新北市。

其次，再比7個縣市，依人口多少排序是：1、新北市，2、台中市，3、高雄市，4、台北市，5、桃園市，6、新竹縣，7、新竹市。但是如依家戶平均所得多少而排序，其名次就變成：1、台北市、2、新竹市，3、新竹縣，4、桃園市，5、新北市，6、台中市，7、高雄市。比對起來，結果是人口最多三個縣：新北、台中、高雄平均家戶可支配所得名列7縣市的最後三名；相反的，人口最少的兩個縣－新竹縣、新竹市反而高居全國的平均家可支配所得的第2和第3名。

可見衝量是一個途徑，但衝品質也是一個途徑，兩個途徑，韓國瑜可以問問高雄人比較欣賞那一個。

中國人有一個衝量的經典演出，那就是在大躍進時代，用土法煉鋼衝量，以求超英趕美。只是有煉鋼的規矩，中國硬依毛澤東的精神做下去就成了中國人的大災難，而香港人口就這樣開始暴増。（說暴増？太誇張了，如果香港是暴增，怎麼形容韓國瑜的10年500萬？）

韓國瑜先生，高雄建設要否決都計專家的建議，不顧新加坡、香港的例子，硬來個土法煉鋼途徑？還是千萬不要了吧。